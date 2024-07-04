Depremzede KOBİ ve esnafın Hepsiburada ticaret hacmi değeri: 5,2 milyar lira

Şirketin açıkladığı sonuçlara göre, depremden sonra e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı 3 bin 800'e yükselirken, programdan yararlanarak satış yapan aktif işletme sayısı 8 bin 200 oldu. Kadınlara yönelik özel destek sayesinde programdan yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 3 bin 500'e, ticaret hacmi ise 397 milyon liraya ulaştı. Şirket aynı zamanda, Adana ve Hatay'da açtığı E-Ticaret İhtisas Merkezleri'nde satıcılara lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim konularında da destek sağlıyor.

Üç ayda bir bilgi paylaşımı

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "Depremden bir ay sonra başlattığımız Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı kapsamında hem bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden canlanmasına destek oluyor, hem de her üç ayda bir program sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak deprem bölgesiyle dayanışmayı gündemde tutmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacminin son 3 ayda yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 50 büyüdüğünü aktaran Tanır, Hepsiburada ile e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı ise yüzde 35 artış gösterdiğini vurguladı.

Her sipariş bir hediye

'Her Siparişin Bir Hediyeye Dönüşüyor' kampanyasıyla, 235 bin çocuk için kitap ve oyuncak bağışı topladıklarını hatırlatan Tanır, "Ayrıca 'Yarınlara Söz' programıyla deprem bölgesindeki üniversite öğrencisi gençlere eğitim verdik ve programı bitiren gençlere Hepsiburada'da staj imkanı sağladık" ifadelerini kullandı.