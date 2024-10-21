Destek Bilgisayar, IBM’in Türkiye’deki şirketini aldı
Son dönemde Türkiye’de özellikle yerel teknoloji ve bilişim şirketleri arasında ciddi bir satın alma süreci yaşanıyor. Fintech şirketleri, ödeme platformları birer birer yeni ortaklar alıyor veya el değiştiriyor. Satın alanlar kısmında ise fon şirketleri öne çıkıyor. Şirket alımlarında sadece yerel şirketler değil, dünya devlerinin Türkiye operasyonları da gündeme geliyor.
Kerim ÜLKER
Teknoloji ve bilişim şirketleri arasında yaşanan bu satın alma furyasında bir işlem daha gündemde. Türkiye’nin en önemli bilişim şirketlerinden biri olan Destek Bilgisayar, yine kendi sektörünün önemli firmalarından Seri Bilgi Teknolojileri şirketinin tamamını satın alıyor. Resmi onaylar alınıp, satış süreci tamamlandığında Seri Bilgi Teknolojileri, bilişim ve iletişim teknolojilerinde, danışmanlık, tasarım, satış ve satış sonrası hizmetler sunan Destek Bilgisayar bünyesine katılacak.
İlk iş ortağı IBM olmuştu
1996 yılında Bordata Bilgisayar adıyla kurulan Destek, 1997 yılında dünyaca ünlü teknoloji devi IBM’nin Yetkili Servisi oldu. 1998’de ismini şu andaki unvanıyla değiştiren şirket, 2001 yılında IBM ve Cisco’nun o yıl en başarılı çözüm ortağı ödülünü aldı. 2003 yılında OKI’nin Yetkili Servisi olan, aynı yıl Microsoft Yılın En Gelişmiş Çözüm Ortağı ile IBM ve Allied Telesyn Yılın Başarılı Çözüm Ortağı ödüllerini alan şirket, 2008 yılında Lenovo’nun, 2011 yılında Lexmark’ın, 2013 yılında da Hewlett Packard’ın Yetkili Servisi oldu.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kubilay Güvenç’in yaptığı Destek Bilgisayar’ın 7 bölgede 29 ofisi bulunuyor. KKTC’de de bir şubesi olan şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 600. Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri’nin yüzde 100’lük hissesini almak için görüştüğü Seri Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi ise dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan IBM’e ait. 2002 yılında kurulan Seri Bilgi Teknolojileri, 200’e yakın çalışanıyla EFT Ödeme Terminalleri saha ve lojistik hizmetleri sunuyor.
Tarihi icatlar ve patentlerle başladı
Türkiye’deki Seri Bilgi’nin yüzde 100 hissedarı olan IBM’in geçmişi 1880 yılına kadar gidiyor. Asıl adı International Business Machines'in geçmişi oluşturan önemli patentler ile başladı. Julius E. Pitrap, 1885'te hesaplama ölçeğinin patentini alırken, 1888’de Alexander Dey, kadranlı kaydediciyi icat etti. Ardından Herman Hollerith Elektrikli Tablolama Makinesinin patentini üstlenirken, Willard Bundy, 1889'da işçilerin geliş ve gidiş saatlerini bir kağıt kasete kaydetmek için bir zaman saati icat etti. 16 Haziran 1911'de, dört şirket New York Eyaletinde Charles Ranlett Flint tarafından beşinci bir şirket olan Endicott, New York merkezli Kayıt Şirketi Computing-Tabulating'de birleştirildi. IBM’i ortaya çıkaran bu işlem, günümüzdeki adını alarak dünyanın en önemli teknoloji devinin de doğuşu oldu.
135 milyar dolar varlığı var
Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2023 yılı verilerine göre 282 binden fazla çalışanı olan şirketin geliri ise 62 milyar dolar. Dünyanın en değerli markalarından biri olan IBM’in varlıkları ise 135 milyar doların üzerinde. IBM’e ait Seri Bilgi Teknolojileri şirketini satın alan Destek, bir anlamda ilk iş ortağının da Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini de bünyesine katmış oldu.