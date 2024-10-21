Destek Bilgisayar, IBM’in Türkiye’deki şirketini aldı

Kerim ÜLKER

Teknoloji ve bilişim şirketleri arasında yaşanan bu satın alma furyasında bir işlem daha gündemde. Türki­ye’nin en önemli bilişim şir­ketlerinden biri olan Destek Bilgisayar, yine kendi sektö­rünün önemli firmalarından Seri Bilgi Teknolojileri şirke­tinin tamamını satın alıyor. Resmi onaylar alınıp, satış süreci tamamlandığında Seri Bilgi Teknolojileri, bilişim ve iletişim teknolojilerinde, da­nışmanlık, tasarım, satış ve satış sonrası hizmetler sunan Destek Bilgisayar bünyesine katılacak.

İlk iş ortağı IBM olmuştu

1996 yılında Bordata Bilgi­sayar adıyla kurulan Destek, 1997 yılında dünyaca ünlü teknoloji devi IBM’nin Yetki­li Servisi oldu. 1998’de ismini şu andaki unvanıyla değişti­ren şirket, 2001 yılında IBM ve Cisco’nun o yıl en başarı­lı çözüm ortağı ödülünü aldı. 2003 yılında OKI’nin Yetki­li Servisi olan, aynı yıl Mic­rosoft Yılın En Gelişmiş Çö­züm Ortağı ile IBM ve Allied Telesyn Yılın Başarılı Çözüm Ortağı ödüllerini alan şirket, 2008 yılında Lenovo’nun, 2011 yılında Lexmark’ın, 2013 yılında da Hewlett Pa­ckard’ın Yetkili Servisi oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlı­ğı’nı Kubilay Güvenç’in yap­tığı Destek Bilgisayar’ın 7 bölgede 29 ofisi bulunuyor. KKTC’de de bir şubesi olan şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 600. Destek Bilgi­sayar ve İletişim Hizmetle­ri’nin yüzde 100’lük hissesi­ni almak için görüştüğü Se­ri Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetleri ve Ticaret Limi­ted Şirketi ise dünyanın en büyük teknoloji şirketlerin­den biri olan IBM’e ait. 2002 yılında kurulan Seri Bil­gi Teknolojileri, 200’e yakın çalışanıyla EFT Ödeme Ter­minalleri saha ve lojistik hiz­metleri sunuyor.

Tarihi icatlar ve patentlerle başladı

Türkiye’deki Seri Bil­gi’nin yüzde 100 hisseda­rı olan IBM’in geçmişi 1880 yılına kadar gidiyor. Asıl adı International Business Ma­chines'in geçmişi oluşturan önemli patentler ile başladı. Julius E. Pitrap, 1885'te he­saplama ölçeğinin patentini alırken, 1888’de Alexander Dey, kadranlı kaydediciyi icat etti. Ardından Herman Holle­rith Elektrikli Tablolama Ma­kinesinin patentini üstlenir­ken, Willard Bundy, 1889'da işçilerin geliş ve gidiş saat­lerini bir kağıt kasete kay­detmek için bir zaman saati icat etti. 16 Haziran 1911'de, dört şirket New York Eyale­tinde Charles Ranlett Flint tarafından beşinci bir şir­ket olan Endicott, New York merkezli Kayıt Şirketi Com­puting-Tabulating'de birleş­tirildi. IBM’i ortaya çıkaran bu işlem, günümüzdeki adı­nı alarak dünyanın en önem­li teknoloji devinin de doğuşu oldu.

135 milyar dolar varlığı var

Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2023 yılı verilerine göre 282 binden fazla çalışanı olan şirketin geliri ise 62 milyar dolar. Dünyanın en değerli markalarından biri olan IBM’in varlıkları ise 135 milyar doların üzerinde. IBM’e ait Seri Bilgi Teknolojileri şirketini satın alan Destek, bir anlamda ilk iş ortağının da Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini de bünyesine katmış oldu.