Dicle Elektrik yeni nesil hibrit soğutmalı trafo üretti
Elektrik dağıtım sektörü şirketi Dicle Elektrik, özelleşmenin ardından gündeme getirdiği “Ar-Ge şirketi olma” hedefini sürdürüyor.
Dicle Elektrik, kendi Ar-Ge Merkezi’nde yeni nesil ‘Hibrit Soğutmalı Trafo’ üretimi gerçekleştirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan projenin pilot bölge saha uygulaması, Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.
Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Söz konusu sistem, enerjisini trafo binasına yerleştirilecek güneş panelinden karşıladığından, trafo soğutma süresince şebekede ekstra bir teknik kayba neden olmayacak. Ayrıca bu sayede, yenilenebilir enerji kullanarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir hizmet vermiş olacağız” dedi.
“Peltier soğutma sistemi tasarladık”
Enerjisini güneşten alan Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi hakkında bilgi veren Yaşar Arvas, şu açıklamalarda bulundu: “Bir Ar-Ge projesi olarak üretilen yeni nesil trafo projemiz ile mevcut trafolardaki hava, su veya yağ soğutmalı sistemlerin aksine, güç trafolarında kullanılan yeni nesil bir hibrit soğutma sistemi geliştirdik.
Proje kapsamında, transformatör sargılarının dış kısmında yer alan izolasyon yağı emdirilmiş kraft kağıdın dış çevresine ve trafo kazanının iç kısmına, ısıl iletkenlik katsayısı yüksek özel grafen alaşımlı kaplama uygulayarak yeni bir transformatör tasarımı ve soğutma teknolojisi geliştirdik.
Ayrıca yoğun ısı yüklenmesiyle karşılaşan transformatör kazanının hızla soğutulması için hibrit soğutma unsurlarımızdan olan peltier soğutma sistemi tasarladık. Bu peltier soğutma sistemi, enerjisini trafo binasına yerleştirilecek olan güneş panelinden karşıladığından, trafo soğutma süresince ekstra bir şebeke teknik kaybına neden olmayacak. Ayrıca bu sayede, yenilenebilir enerji kullanarak, çevre dostu bir hizmet vermiş olacağız.
Arıza kaynaklı elektrik kesintileri azalacak
Projenin trafo patlamalarına yönelik olumlu etkilerine de değinen Genel Müdür Yaşar Arvas, “Hibrit Soğutmalı Trafo Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte özellikle kırsalda ve tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimin de etkisiyle ortaya çıkan aşırı yükten dolayı ısınan trafolar, artık eskisi kadar yanmayacak. Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesinde sadece 2023 yılında 563, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 234 trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı ısınma yüzünden patladı veya yandı. Bu sayede trafo patlamaları ve yanmaları daha az yaşanacağından arıza kaynaklı elektrik kesintileri de azalacak” ifadelerini kullandı.