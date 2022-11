Dinamik fiyatlama ile e-ticaret firmaları kişiye özel fiyat verebiliyor

Takip Et

Optimizasyon çalışmaları ile bireylerin varlıklarından en yüksek faydayı sağlamalarına destek olan Veri Analitiği Uzmanı Baran Kaya, e-ticarette yeni bir konuya dikkat çekti.

Dinamik fiyatlama tekniği ile ilgili bilgiler veren Kaya, “Dinamik fiyatlama o kadar ileri gitmiş ki Amazon, her müşteriye ayrı fiyat belirliyor. İki kişi yan yana, farklı hesaplardan aynı ürüne baktıklarında farklı fiyat görebiliyorlar. Bu hem E-ticaret firmalarına daha çok para kazandırıyor hem de tüketicinin özellikle yoğun harcama yaptığı ürünlerde avantaj elde etmesini sağlıyor” dedi.

Dinamik fiyatlamada maliyetin fiyata etkisinin oldukça sınırlı olduğunun da altını çizen Kaya, “En büyük etken müşteriler ve rakiplerin arz talep durumları. Müşterilerinizi doğru analiz ederseniz hem daha çok satabiliyorsunuz, hem de olabilecek en iyi fiyata satabiliyorsunuz. Yine Amazon’u incelediğimizde, belli dönemlerde rakiplerinin her seferinde çok az altında fiyat verdiği görülüyor. Üstelik bunu tek değil birçok rakibe bakarak yapıyor. Tabi unutmamak lazım ki anlık fiyat değişimi her ürün grubu için uygun değil; bu gibi ürünler için de fiyatların sık sık optimize edilmesi ve ideal fiyatın her ürün için belli aralıklarla yeniden hesaplanması gerekiyor. Tüm bunlar günümüz teknolojileriyle kolaylıkla yapılacak uygulamalar. Dinamik fiyatlama ile işletmeler daha çok para kazanabiliyor, daha çok müşteri çekebiliyor, var olan müşterilerine daha çok satış yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.