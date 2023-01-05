Dinamik Yatırım’ın Genel Müdürü Arda Kocaman oldu

Dinamik Yatırım Menkul Değerler'in Genel Müdürlük görevine, finans piyasalarının deneyimli ismi Arda Kocaman getirildi.

Arda Kocaman kimdir?

1973 yılında Ankara'da doğan Arda Kocaman, 1990 yılında TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra 1994 yılında Bilkent Üniversitesi İİBF Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu.

Kariyerine 1995 yılında Garanti Bankasında yönetici eğitim programıyla başlayan Kocaman, 1997-2006 yılları arasında West Deutsche Landesbank'ın Döviz-Hazine Pazarlama-Gelişmekte olan Pazarlar gibi çeşitli bölümlerde İstanbul ve Londra Hazine Departmanlarında Birim Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2007 yılında kariyerindeki değişiklikle QNB Finans Yatırım Hazine Birim Müdürü olmuş ve 2012 yılında aynı kurumda Hazine ve Uluslararası Piyasalar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na yükselmiştir, 2015-2017 yıllarında aynı unvanla Tacirler Yatırım'da kariyerine devam eden Kocaman 2018 yılında 24 Capital Management'a kurucu ortak olmuştur, bu kurumda halen Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini devam ettirmektedir. SPK İleri Düzey Lisansı, FSA sertifikası ve Praesta Yönetici Eğitimi Programı lisansı bulunmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arda Kocaman'ın, hobileri arasında Beşiktaş maçlarına gitmek ve seyahat etmek yer alıyor.