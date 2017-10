DO&CO'dan THY açıklaması

18 Ekim 2017

DO&CO AG'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, THY'nin İstanbul üçüncü havalimanına taşınmasıyla, söz konusu havalimanında ikram hizmetleri tedariğiyle ilgili olarak başka bir şirketle görüşmelere başladığı ve THY'nin bu hususta bir iyi niyet anlaşması imzaladığı anımsatıldı.

Açıklamada, DO & CO AG, TURKISH DO & CO ortaklığının ne de THY ile TURKISH DO & CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesinin THY tarafından sonlandırılmadığı belirtildi.

DO & CO AG'ın THY'ye karşı taahütlerini yerine getirmeye devam edeceğini ve kendisini mevcut ortaklığa bağlı görmekte olduğu belirtilen açıklamada, DO & CO AG'nin Türkiye'deki anlaşmalarına ve yatırımlarına bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "DO & CO AG, Türkiye'deki mevcut faaliyetlerine devam etme niyetinde olduğunu ve TURKISH DO & CO'nun üçüncü havalimanında THY ikram hizmetleri sağlayıcısı olarak seçilmemesi durumunda dahi İstanbul üçüncü havalimanına önemli ölçüde yatırımlar yapmaya istekli olduğunu bildirir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA