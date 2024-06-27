Doğan: Doğanlar Holding'i halka açmayı planlıyoruz

Doğan, CNBC-e’ televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Davut Doğan enflasyon etkisinin inşaat sektöründe daha fazla hissedildiğini söyleyerek, “Enflasyonda düşüş eğilimini mobilya sektöründe hissediyoruz” diye konuştu.

Davut Doğan enflasyon konusunda ise beklentilerini, “Enflasyon ve faizde bir gevşeme bekliyoruz” sözleriyle aktardı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, 300 milyon dolarlık bir kimyasal geri dönüşümü projelerinin bulunduğunu ifade etti. Doğan satın almalara ilişkin ise, “Markalarla ilgili önemi fırsat varsa satın almayı gündeme getiririz” ifadelerini kullandı.