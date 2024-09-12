Doğan Holding maden yatırımlarında satın alma süreçlerini tamamladı

Doğan Holding, Türkiye’nin madencilik sektöründe stratejik bir hamle yaparak, Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik’in satın alımını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla resmen duyurdu. Holding, bu yatırımla kurşun, çinko, bakır ve pirit gibi stratejik cevherlerin üretiminde lider konuma gelmeyi ve kurşun-çinko konsantre üretiminde sektörde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Doğan Holding, sürdürülebilir kalkınma ve Türkiye'nin cari açığını azaltma misyonuyla, Kurmel Holding A.Ş.'den yüzde 50, Ortadoğu Otomotiv'den ise yüzde 25 hisse alarak madencilik sektöründe etkisini artırmayı planlıyor. Bu stratejik adımla birlikte, madencilik alanında büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Holding, yıllık 1 milyon ton üretim hedefiyle dikkat çekiyor.

Yıllık 1 milyon ton üretim hedefi

Doğan Holding, sahip olduğu maden sahalarında öngörülen 12 milyon ton görünür rezerv ile yıllık 1 milyon ton üretim yapmayı planlıyor. Yeraltı madenciliği ile gerçekleştirilecek bu üretim faaliyetlerinin yanı sıra, Holding’in sahip olduğu 90’ın üzerinde arama ruhsatı ile özellikle yeşil enerji için gerekli olan bakır ve manganez gibi batarya minerallerinin keşfi amaçlanıyor. Önümüzdeki 4 yıl boyunca sadece Niğde Bolkar sahasına 100 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, yeni yatırımlarla Türkiye ekonomisine ve madencilik sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Grubumuzun uzmanlık alanında büyüme hamlelerimizi sürdürüyoruz. Madencilik sektörü, yeşil dönüşüm ve geleceğin teknolojilerine hammadde sağlama açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Sürdürülebilir madencilik ve çevresel sorumluluk

Doğan Holding, madencilik faaliyetlerinde sürdürülebilirlik politikalarına büyük önem veriyor. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kriterlerini temel alan bir yaklaşımla, kaynakların korunması ve çevresel iyileştirme projelerine yatırım yapıyor. Ayrıca, yerel halkın refahını artırmaya yönelik sosyal projeler ve istihdam fırsatları sunarak sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Doğan Holding’in bu yeni yatırımı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklara da odaklanarak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.