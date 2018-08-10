Doğuş Grubu: Refinansmanda anlaşma tamam

10 Ağustos 2018

Doğuş Grubu, bankalarla refinansman işlemlerinin olumlu sonuçlandığını ve ilgili bankaların şu an kendi iç süreçlerini yönettiğini duyurdu.

Doğuş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandı. Türkiye'ye yatırım yapmak birinci önceliğimizdir...

Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir.

Doğuş Grubu'nun vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."