Doğuş Otomotiv arsa ve binasını satışa çıkardı

Doğuş Otomotiv, Bursa Osmangazi'de bulunan gayrimenkulünü satma kararı aldı. Doğuş Otomotiv'in Bursa Çevreyolu üstünde bulunan Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 962 ada, 25-26-27 parsellerde bulunan 33 bin 166 metrekarelik bulunan gayrimenkulün satışı konusunda görüşmelere başladı.

Satış koşulları henüz belirlenmeyen arsa için Arca Grup Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. teklifte bulunacak.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin maliki olduğu, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, İstanbul Caddesi, N327 adresinde bulunan ve halen bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin satış ve satış sonrası hizmetler faaliyeti sunduğu gayrimenkulün satışı konusunda Arca Grup Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile görüşmelere başlanmıştır."