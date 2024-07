DS Automobiles'in yeni tasarımı 15 Eylül'de tanıtılacak

Takip Et

2014'te DS Automobiles ile aynı dönemde faaliyete geçen Chantilly Arts & Elegance Richard Mille etkinliği, yıllar içerisinde Fransız otomotiv tutkunları için vazgeçilmez bir etkinlik haline geldi. Etkinliğin ilk yılından beri yarışmanın ortağı olan şirket, organizasyonda çok sayıda ödül kazandı.

1920'li yıllarda Fransa'da düzenlenen 'Concours d'Élégance' (Zarafet Yarışması), otomobil üreticileri ve moda tasarımcılarının uzmanlıklarını sergilemeleri için eşsiz bir fırsat sunuyordu. Bugün ise 'Chantilly Arts & Elegance Richard Mille'de üreticiler, moda alanında isim yapmış markaların sunduğu yeniliklerin yanı sıra geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran konseptleri de sergiliyor. DS Automobiles, 2014 yılındaki lansmanından bu yana adı geçem etkinlikte mutlaka modellerinden birini sergiliyor.

Etkinlikte, 'Concours d'Elegance'da yarışan DS Automobiles modelleri arasında 2022'de Nicha tarafından sunulan ve İnovasyon Ödülü'nü kazanan DS E-Tense Performance, 2019'da Eymeric François tarafından tasarlanan DS X E-Tense, 2017'de yine Eymeric François tarafından tasarlanan DS 7 Crossback Presidentiel, 2016'da Concours d'Elegance Best Of Show ödülünü kazanan Eymeric François imzalı DS E-Tense, 2015'te Eymeric François tarafından sunulan DS Numero 9 ve 2014'te On Aura Tout Vu tarafından tasarlanan DS Divine yer alıyor.