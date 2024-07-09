Dyson, İngiltere'de yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarabilir

BBC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, torbasız elektrikli süpürgenin icadıyla tanınan firma, küresel pazarlara yanıt verdiğini ve geleceğini garanti altına aldığını söylüyor.

Dyson CEO'su Hanno Kirner, şirketin işten çıkarılma riski altında olanlara destek sağlayacağını söyledi.

Dyson'ın Wiltshire, Bristol ve Londra'daki ofislerinde 3.500 İngiltere çalışanı bulunuyor.

Kirner, "Hızla büyüdük ve tüm şirketler gibi biz de geleceğe hazır olduğumuzdan emin olmak için küresel yapılarımızı zaman zaman gözden geçiriyoruz. "Bu nedenle, işten çıkarmalara yol açabilecek organizasyonumuzda değişiklikler öneriyoruz" dedi.

Şirketin "giderek daha da zorlu ve rekabetçi hale gelen küresel pazarlarda" faaliyet gösterdiğini ve "girişimci ve çevik" olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.