E-ticaret hacmi 2022 yılında 700 milyar TL'ye ulaştı

Özkara, "2022 senesinde e-ticaret hacmi %90-95 büyümeye işaret etti. Pandemi döneminde e-ticaretin toplam perakende oranı içindeki payının yaklaşık %20’lere çıktığı, %15’e indiği dönemler oldu. Bu oranlar şu anda da %15-20 bandında devam ediyor. Bunun öncesine baktığımızda e-ticaretin toplam perakendenin içerisindeki hacmi %5-6'lardaydı. E-ticaret gelişen ve büyüyen bir olgu olarak devam ediyor" dedi.

İnternet üzerinden ürün satışı arttı

E-ticaret yapan 10 binlerce işletmenin bugün 500 bine yakın pazar yerinde ve internette ürün sattığını vurgulayan Özkara, “Bu sayının artması Türkiye'deki dövizin artışı ve devletin de e-ihracat tarafındaki destekleriyle birlikte gözleri yurtdışına çevirmeye başladı. E-ticaret deneyimini Türkiye'de edinen her firma “Ben ürünlerimi İstanbul'dan Ankara’ya nasıl gönderebiliyorsam, neden İstanbul'dan, Amerika'ya, ya da Ankara'dan Avrupa'ya göndermeyeyim” diye düşünerek aslında ihracat tarafının da önünü açmış oldu. En büyük büyümeyi de e-ihracat tarafında yaşadık. 2021’e göre yaklaşık %250’nin üzerinde bir işletme sayısı e-ihracata adım attı ve ürünlerini tüm dünyaya satışa açmaya başladı. 2023 ve 2024’te de bu rakamın özellikle e-ihracat tarafının daha hızlı ivmelenip büyüyeceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Metaverse, e-ticaret’i etkiliyor

Metaverse dünyasındaki gelişmelerim e-ticaret dünyasına etkilerini de değerlendiren Özkara, “Metaverse’ün hayatımıza girmesiyle birlikte dijital ürün ve dijital üreticilik çok ön plana çıkmaya başladı. Sadece fiziksel olarak bakmamak lazım. Çocukların oynamış olduğu oyunlarda bazı karakterlerin kıyafetlerinin, kafasına takmış olduğu şapkaların aslında bir üreticisi var ve bu üreticiler bazen marka bazen de anonim oluyor. Burada da çok ciddi bir üretici ağı gelişmeye başlıyor ve Türkiye'de de bunların sayısının az olmadığını düşünüyoruz. Çünkü dijital ürünlerde bir ürün gönderimi olmadığı için en basit ihracat kalemi olarak yorumlanabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.