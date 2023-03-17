E-ticaretin uzman isimleri, 27 Mart'taki ikas E-Ticaret Zirvesi’nde buluşacak

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaret dünyası büyüme ivmesini artırırken, yerel pazarın önemli oyuncuları e-ticaret zirvesinde bir araya geliyor. KOBİ’lere e-ticaret altyapısı hizmeti veren ikas’ın düzenlediği E-Ticaret Zirvesi’nde, sektördeki uzman isimler ikas Kurucusu Mustafa Namoğlu moderatörlüğünde bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. 27 Mart’ta saat 21.30’da başlayacak ve yaklaşık üç saat sürecek etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe 8 sürpriz konuk dahil olurken, zirvenin ev sahibi ikas, katılımcılar için hazırladığı özel e-ticaret paketlerinin bulunduğu hediyeleri duyuracak.

Konuşmacılar e-ticaretin dinamiklerini tartışacak

E-Ticaret Zirvesi’nin moderatörlüğünü üstlenen ikas Kurucusu Mustafa Namoğlu, “Neden E-Ticaret” başlıklı açılış konuşmasında e-ticaretin iş dünyasındaki önemini anlatacak. Ardından Business Up Kurucusu Önder Türker, “Moda markaları internet satışında nelere dikkat etmeli” isimli sunumuyla, farklı sektörlerin e-ticaretin koşullarını nasıl avantaja çevirebileceğini ele alacak. Protein Ocean Kurucu Ortağı Selçuk Selvi Protein Ocean'ın başarı hikayesini paylaşırken, Dr. Ümit Aktaş ilaçsız yaşam konularını ve Türkiye'nin ilk e-ihracat şirketi WORLDEF’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart da ülkemizde e-ticaretin gelişimini değerlendirecek.

E-ticarete başlayacaklar için tavsiyelerde bulunulacak

E-Ticaret Zirvesi’nin ikinci yarısına geçerken webinara özel paket duyurusu yapılacak ve ardından sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Mert Fırat oyunculuktan girişimciliğe evrilen deneyimlerini katılımcılara aktaracak. Girişimci ve Eğitmen Mehmet Tek, e-ticaret faaliyetlerine başlayacak olanlara tavsiyelerde bulunurken, Eğitmen Burak Saat dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon’da satış yaparken dikkat etmesi gereken hususları masaya yatıracak. Ozan Evliyaoğlu, Kurucu Ortağı olduğu The Purest Solutions'ın başarı hikayesini paylaşırken, Toolsy Kurucusu Kerem Başalı’nın “ETSY'de başarı nasıl gelir?” konulu sunumlarının ardından ise son indirim duyurusu yapılarak etkinlik sonlandırılacak.