EBRD Türkiye’ye 1.63 milyar euro yatırım yaptı

Bankanın geçen yıl 1,63 milyar euro yatırım yaptığı Türkiye, EBRD’nin faaliyet gösterdiği ekonomiler arasında üst üste üç yıldır en fazla yıllık yatırım yaptığı ülke oldu.

EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplam yatırımı ise 2022’de ilk kez 13 mil yar euronun üzerinde gerçekleşti.

EBRD’nin Türkiye’deki yıllık yatırımlarının yarısından fazlasını yeşil dönüşümü ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek üzere sağlanan finansman oluşturdu.

Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) ile 500 milyon euro finansman enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve şebeke dayanıklılığını artıracak projelere sağlandı. Rüzgar yatırımları ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkı sunan projeler de yılki yatırımlar arasında yer aldı.