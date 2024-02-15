ECE Türkiye, bu yıl 3 yeni AVM faaliyete geçirecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Geçen yılı büyüyerek kapatan ECE Türkiye, portföyündeki AVM’lerin perakende satış cirolarını yüzde 90, müşteri giriş sayılarını ise yüzde 9 oranında artırdı. Türkiye’de portföyünde 9’u faaliyet halinde, 3’ü inşaat aşamasında 12 alışveriş merkezi bulunan ve yaklaşık 600 bin metrekare kiralanabilir alanda 2 bin 500 kira kontratını yöneten şirket, bu yıl hizmet vermeye başlayacak AVM’lerle başarı grafiğini yükseltmeyi, yeni projelerle de portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

2023’ün kendileri için oldukça başarılı geçtiğini bildiren ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, zorlu koşullara rağmen, portföydeki AVM’lerin gücü, başarılı kiralama performansı, yenilemeler ve doğru pazarlama stratejileri sayesinde, kümülatif sonuçlara bakıldığında 2022’ye oranla müşteri giriş sayılarının yüzde 9, perakende satış cirolarının ise yüzde 90 arttığını ve bu oranın enflasyonun da 25 puan üzerinde olduğunu ifade etti.

AVM’lerin doluluk oranı yüzde 100

Geçen yıl dünya genelinde zorlu geçse de fırsatları beraberinde getirdiğini belirten Şapkacı, “2023’e çok iyi başladık. Şubat ayında hepimizi derinden yaralayan depremin etkisiyle bir düşüş yaşadık. Seçim sürecine girilmesiyle birlikte fiyatlarda artış olabileceği öngörüsüyle şekillenen tüketici davranışları nedeniyle, alışverişler öne çekildi.

Bu da cirolara olumlu yansıdı. AVM’lerimizin doluluk oranı sektör ortalamasının üzerinde ve yüzde 100’e yakın” dedi. Şu an dokuzu faaliyet halinde, üçü ise inşaat aşamasında 12 alışveriş merkezinde, yaklaşık 600 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 2 bin 500 kira kontratını yönettiklerini kaydeden Şapkacı, ‘’Yeni AVM arzının kısıtlı olduğu sektörümüzde, farklı hedef kitlelerin beklentilerine cevap vermek ve perakende harici fonksiyonlarla AVM’lerimizin çekim gücünü yükseltmek için çalışma yürütüyoruz.

Marka karmalarımızı yürürlükteki sözleşmelerin sürelerini de göz önünde tutarak güncelliyor, perakendecilerin taleplerine ve performanslarına göre bu mağazaları fiziki şartlar dâhilinde büyütüyor/küçültüyor ve açık alanlar ekliyoruz.

2023’te AVM’lerimizde 60 bin metrekareye denk gelen 200’den fazla yeni kiralama/yeniden kiralama yapıldı. Müşteri taleplerine yanıt verebilmek için mevcut AVM’lerin yenilenmesine oldukça önem veriyoruz. Bu kapsamda bir yıl önce portföyümüze kattığımız Palladium Ataşehir AVM’de bir renovasyon çalışması başlattık. Devraldığımızda doluluk oranı yüzde 90 olan Palladium Ataşehir AVM’de, yeni kiralamalarla 9 bin metrekarede 22 mağazanın kiralama işlemleri tamamlandı. Şu an yüzde 100 dolulukla devam ediyor” diye konuştu.

‘’Türkiye pazarına yeni markalar giriş yapacak’’

Her kriz döneminden sonra pazara yeni markaların giriş yaptığını aktaran Semet Yolaç Canlıel, ‘’Türkiye, global perakendeci oyuncular için genç ve dinamik nüfusuyla çok kıymetli. Yeni markalar, pazarda yer almak için harekete geçiyorlar. Enflasyon hedeflerinin yakalanabilmesi, satın alma gücünün artması ve finansman sorununun çözülmesi halinde 2024/2025 yıllarında Türkiye pazarına yeni girişler olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Üç büyükşehirde üç projeyle görüşüyoruz”

Bu yıl hayata geçecek projelerle ilgili bilgi veren ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel, Akdeniz, Ege ve Marmara’da üç büyük şehirde görüşmelerin sürdüğü projeler olduğunu söyledi. Bu yıl İstanbul Başakşehir’deki V Metroway ile Çekmeköy’de inşaatı devam eden ve 7 milyar TL yatırımla Ağaoğlu ÇekmeköyPark AVM’nin açılacağını belirten Canlıel, “İsra Holding tarafından yapılan V Metroway, Başakşehir’de inşa ediliyor. V Metroway, 25 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde 80 mağaza ile hizmet verecek. 2025’te hizmete girecek V Mall İstanbul, Başakşehir’de bir perakende destinasyonu olacak” dedi.