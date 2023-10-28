Eczacıbaşı TEV İlkokulu Adıyaman’da açıldı

Eczacıbaşı Topluluğu, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye yaptığı desteklerine bir yenisini ekledi. Afetten zarar gören çocukların eğitim ihtiyacını karşılamak için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde Adıyaman’ın Tekpınar Köyü’nde yaptırılan Eczacıbaşı TEV İlkokulu törenle açıldı. Beş derslikli okulda, ana sınıfı ve ilkokul olmak üzere toplam 69 öğrenci eğitim görecek. Adıyaman Valisi Dr. Osman Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Eczacıbaşı Holding ve TEV yöneticilerinin katıldığı açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı, topluluk olarak Türkiye’de çağdaş, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın bayrağını taşıdıklarını belirtti. Eczacıbaşı, “Bunu sadece uluslararası bir sanayi kuruluşu olarak değil, aramızdan 30 yıl önce ayrılan kurucumuz Dr. Nejat Eczacıbaşı’ndan miras aldığımız anlayışıyla, içinden geçtiğimiz zor zamanlarda yaralarımızı birlikte sarmaya, destek vermeye çalışarak da yapıyoruz” dedi. Birkaç ay önce TEV iş birliği ile 400’ü afet bölgesinden kadın üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 500 üniversiteliye verilen Dr. Nejat Eczacıbaşı Eğitim Bursu Programı’nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Eczacıbaşı, “Afet sonrasında en yaygın görülen olumsuz etkilerden birisi de çocukların nitelikli eğitime erişiminin kesintiye uğramasıydı. Millî Eğitim Bakanlığı ve TEV iş birliğinde ana sınıfı ve ilkokul kademesinde toplam 69 öğrencinin faydalanacağı bir okul ile aynı kampüste ortaokula devam eden 59 öğrencinin de kullanabileceği yenilenmiş bir voleybol sahası içeren Eczacıbaşı TEV İlkokulu’nun açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Anne çocuk sağlığı birimleri hizmete girdi

Öte yandan Eczacıbaşı Topluluğu, deprem felaketinin yaralarını sarmak için ayırdığı 300 milyon TL’lik kaynak kapsamında Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere afetten etkilenmiş kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için dört noktada kurduğu Anne Çocuk Sağlık Birimlerini de hizmete açtı. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Anne Çocuk Sağlık Birimleri’nde aile hekimleri bölge insanına sağlık hizmeti sağlarken Hatay’daki Anne Çocuk Sağlık Birimi’nde kadın doğum, pediatri, dahiliye uzmanları ve ebenin yanı sıra ultrason cihazıyla kapsamlı sağlık desteği veriliyor.