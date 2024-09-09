Efece Galvaniz’den İzmir’e yeni tesis yatırımı

Özlem SARSIN

2000 yılında demir-çelik alım satımı ile sektördeki faaliyetlerine başlayan Efece Galvaniz Demir Çelik A.Ş, bugün Manisa ve İzmir’deki tesislerinde yıllık 22 bin ton üretim ve 40 bin ton satış gerçekleştiriyor.

Efece Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Efe Demircan, 24 yıl önce bir kamyonet ve 60 metrekare büyüklüğünde bir işyerinde başlayan yolcuklarının bugün Manisa ve İzmir’de 28 bin metrekarelik alanda kurulu kendilerine ait tesislerinde emin adımlarla devam ettiğini vurguladı.

Manisa’daki üretim tesislerinde kaynaklı boru-profiller, açık özel profiller, sera konstrüksiyon malzemeleri ve oluklar, çatı-cephe kaplama sacları, levha ve dilme saclar gibi sektörün ihtiyacı olan geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını ifade eden Demircan, Manisa tesislerinin gerek kapasite gerekse büyüklük olarak artık yetmediğini ve bu nedenle 2025 yılında İzmir’de yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını kaydetti. Önümüzdeki 5 yılda da ihracatın ciro içindeki payını yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Demircan, kısa ve orta vadedeki tüm planlamaları bu hedefe göre yapmakta olduklarının altını çizdi.

İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürmeye odaklandıklarını belirten Demircan, 2023 yılında elde ettikleri enflasyon etkisi gören 1,1 milyar Türk Lirası cironun da 2024 yılı sonu itibari ile yaklaşık 2 milyar Türk Lirası olacağını ifade ederek, “Faaliyetlerimizdeki yüzde 50 üretim - yüzde 50 alım/ satım dengesini korumaya dikkat ediyoruz. Özelikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu dengeyi sağlamak ve korumak çok önemli. 2023 yılı hammadde işleme ve nihai ürün üretim rakamımız 22 bin ton oldu, 2024 yılında da bu rakamların bir miktar üstünde kapatmayı planlıyoruz. İşlerimizin en hızlı olduğu aylar da geliyor, sezonumuz başlayacak. Yılın son çeyreği daha hareketli olacaktır” dedi.

“İthalatta ve ihracatta zorlanıyoruz”

Dış ticaret faaliyetleri kapsamında ithalatta ve ihracatta zorlandıklarını da dile getiren Demircan, “Ülkemizdeki yerli üreticiyi koruma amaçlı özellikle Çin’den gelen hammaddeye yüzde 20 oranında vergi getirildi. Ancak bu durum Avrupalı rakiplerimizle aramızda haksız rekabete yol açıyor. Avrupa’daki rakiplerimiz Çin menşeli hammaddeleri işleyip müşterilerimize teklif edebiliyor. Bizim önerimiz, Çin ve yurt dışı menşeli ithal ürünlerin sadece ihracat kaydı ile kullanılabilir şeklinde düzenleme yapılıp haksız rekabete karşı Türk üreticilerin desteklenmesidir” diye konuştu.

“İhracatımızı güçlendireceğiz”

Efece Galvaniz’in 2024 yılında mevcudu korumak ve orta vadeli yatırımların alt yapısını kurgulamak olarak yola devam ettiğini belirten Demircan, yol haritaları konusunda da şunları söyledi, “Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz ihracatta güçlü bir network oluşturmak olacak.

Bu nedenle İzmir Alsancak’ta 152 yıllık tarihi bir binayı satın alarak restore ettik. Ayrı bir dış ticaret birimi oluşturduk. Dış ticaret ekibimizi sektördeki profesyonelleri bünyemize katarak güçlendirmeye başladık. İhracat payımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm planlamalarımızı bu hedef odağında şekillendiriyoruz. Bu kapsamda Manisa’daki üretim tesislerimize ek olarak İzmir’de 2025 yılının ikinci yarısında yeni bir üretim tesisi yatımına başlayacağız. Manisa’daki üretimimizi de zaman içinde İzmir’e kaydıracağız.

Daha verimli ve katma değeri yüksek ihracat için özellikle Avrupa’da güçlenmek istiyoruz. Avrupa veya uzak kıtalarda da bir depo tesisi ile bulunabilir miyiz düşünüyoruz. 2025 yılında alınan tedbriler kapsamında şubat ayından itibaren bir rahatlama ve toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum. O gün geldiğinde şirket olarak biz de koşmaya hazır hale gelmiş olacağız, planlamalarımız bu doğrultuda ilerliyor.”

“Piyasa koşulları alım için fırsat sunuyor”

Hammadde fiyatlarının son 10 yıla bakıldığında dip seviyelerde olduğuna da dikkat çekerek, alım için iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Efe Demircan, “Dünya demir-çelik sektöründe pandemiden önceki dönemi baz alırsak şu an hammadde ve mamul fiyatları tarihinin en düşük seviyesinde. Bence burası dip noktası ve fırsat alım noktasıdır. Kasım ayına geldiğimizde şu an ki demir çelik fiyatları çok komik kalacak.

Ürün fiyatları kabuk değiştirmeye başlayacak. Bugün hammadde 10 birim ise 18- 20 birimler konuşulacak. Ve bundan sonraki yeni normal seviyelerimiz olacak. Yeni yılın başında demir çelikteki rakamlar 800 dolar/tondan en az yüzde 50 yükselecektir. Dünyada enfülatif etki görmeyen tek sektör demir çelik sektörü oldu. Baz ton fiyatlarının minimum 1.100 doların üzerine çıkması gerekiyor.”