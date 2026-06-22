Ege Yapı’dan Bahçeşehir’de erişilebilir fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı: Bahçeada projesi ön talepte

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Gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Ege Yapı, Bahçeşehir'de konumlanan Bahçeada projesiyle, günümüz koşullarında İstanbul'da erişilebilir konuta olan ihtiyacı karşılayacak bir proje geliştiriyor. Toplam 4 etapta geliştirilen ve 2.457 konut ile 15 ticari üniteden oluşan proje, 499.000 TL peşinat ve esnek ödeme kolaylığı ile hem oturum hem yatırım amacıyla alım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Stüdyo tipinden 3+1’e kadar uzanan daire seçenekleri sunan Bahçeada, hem yatırımcıların hem de son kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. Projede yer alan kompakt daireler yüksek kira getirisi potansiyeliyle dikkat çekerken, geniş daireler aileler için konforlu ve nitelikli bir yaşam deneyimi vadediyor.

Lokasyon avantajı ve güçlü yaşam altyapısı bir arada

TEM Otoyolu'nun yanı başındaki konumu ve toplu taşıma alternatiflerine erişim kolaylığıyla öne çıkan Bahçeada, şehir içi ulaşımı zahmetsiz hale getiriyor. Proje; çevresindeki okullar, hastaneler ve üniversiteler sayesinde hem yaşam hem yatırım açısından değerli bir lokasyonda konumlanıyor.

Zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken Bahçeada' da restoran ve kafe alanları, açık yüzme havuzları, fitness alanları, sosyal tesisler, kreş ve çocuk oyun alanları, aile sağlığı merkezi yer alıyor. Geniş peyzaj alanları ve planlı açık alan kurgusu, site yaşamını daha konforlu ve keyifli hale getirirken, ticari üniteler günlük ihtiyaçların proje içinde karşılanmasını sağlıyor.

Güncel deprem yönetmeliğine uygun güvenli yapı anlayışı

Bahçeada, yalnızca bugünün değil, geleceğin yaşam standartlarını da gözeten bir yaklaşımla tasarlandı. Güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve yüksek verimlilik sağlayan malzemelerle sürdürülebilir bir yaşam hedefleniyor.

Güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen proje; zemin etütlerine dayalı mühendislik çözümleri, yüksek dayanımlı yapı sistemleri ve titiz uygulama süreçleriyle güvenli bir yaşam sunuyor.

Yüksek nitelikli ve erişilebilir konutu güçlü lokasyon ve yüksek yatırım potansiyeliyle bir araya getiren Bahçeada, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.