Eksun Gıda, halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alan Eksun Gıda, halka arzdan elde edeceği geliri enerji yatırımlarında kullanacak. 15-16-17 Mart tarihlerinde 48,90 TL fiyattan talep toplayacak olan şirketin halka arzda 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon liraya artırılacak.

Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yürütülecek halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak. Eksun Gıda’nın Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 980 milyonu aşması bekleniyor. Ek satış hakkı kullanılmayacak olan halka arz sonrası Eksun Gıda’nın halka açıklık oranının ise yüzde 28,63 olması hedefleniyor.

Sinangil markasını da bünyesinde barındırıyor

Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, Eksun Gıda’nın üç ayrı üretim tesisinde un üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, “Bünyemizde Sinangil markalı unları da barındırıyoruz.

Nielsen Perakende Araştırma Raporu’na göre 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahibiz. Market markaları hariç tutulduğunda toplam ciromuz ile pazar lideri konumundayız ve yılda üretim kapasitemiz 600 bin ton” dedi.

Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı yaptıklarını söyleyen Demir, Ar-Ge merkezlerinde ise glutensiz un, glutensiz ekmek, yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürüttüklerini dile getirdi.

5 yılda 50 milyon TL yatırım

Halka açılmanın son yıllarda hep gündemlerinde olduğunu kaydeden Demir, şöyle konuştu: “Son 5 yılda teknolojik ve kurumsal dönüşüm kapsamında yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik.

Bu yatırımların ardından gerekli olgunluğa eriştiğimize inandık ve halka arz için gerekli adımları attık. Öncelikli amacımız hem bu yapıyı tam olarak sağlamak hem de büyüme planlarımızı yeni ortaklarla hayata geçirmek. Eksun Gıda olarak halka arzın getireceği, kurumsallaşma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi her kurumun ihtiyaç duyduğu yeni dinamiklerle işleyiş standartlarını sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.”

Yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı

Demir, halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldığını söyleyerek hem Eksun Gıda, hem de Eksun Gıda’nın ortaklarının 1 yıl boyunca dolaşımdaki hisse oranını artırmama taahhüdü verdiğini dile getirdi.

Ayrıca halka arz gelirinin yüzde 20’si de 1 ay boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için kullanılacağını kaydeden Demir, şu anda uzun vadeli bir kredi borçlarının olmadığını Eylül 2022 itibarıyla ise bilançolarındaki kısa vadeli kredi borcun 837 milyon TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Gelir, yenilenebilir enerji santrali ve yatırımlarda kullanılacak

Demir, halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırımlar için kullanılacağını söyleyerek “Elde edeceğimiz kaynağın yüzde 30’unu Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santrali ile un silosu, tesis, makine yatırımları için kullanmayı planlıyoruz. Halka arz gelirinin geri kalanı ise işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik olarak değerlendirilecek” diye konuştu.

202 milyon TL net kâr 2,8 milyar TL ciro

Ahmet Demir, 2022 yılının ilk 9 ayında toplam cirolarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL’nin üzerine çıktığını ve net kârın 202 milyon TL’ye ulaştığını söyledi. Demir, “2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 12,0 olan FAVÖK marjı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 15,5’e yükseldi. Şu anda uzun vadeli bir kredi borcumuz bulunmamaktadır. Eylül 2022 itibarıyla ise bilançomuzdaki kısa vadeli kredi borcumuz 837 milyon TL” dedi.