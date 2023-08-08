Eksun Gıda Yılın İlk Yarısında Kârını yüzde 48 Artırdı

Perakende ve ev dışı tüketime yönelik sunduğu ürünlerle ülkemizin lider un üreticisi konumundaki Eksun Gıda, 2023 yılının ilk 6 ay finansal sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda şirket, yılın ilk altı ayında toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında artırdı.

2022 yılının ilk yarısında 1,6 milyar TL toplam satış rakamına ulaşan Eksun Gıda, 2023 yılının aynı döneminde ise 2,4 milyar TL’nin üzerinde satışa imza attı. 2023 yılının ilk altı ayının sonunda şirketin dönem net kârı 224,7 milyon TL olurken, kâr oranı yüzde 48 arttı. Şirketin aktif büyüklüğü 2,7 milyar TL oldu. Eksun Gıda’nın brüt kâr marjı yüzde 19,7 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat talebinde yüzde 15'lik artış

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) içerisinde yer alan Eksun Gıda’nın üretim gücü ve Ar-Ge kabiliyetiyle çıtasını her geçen sene yukarı taşıdığının altını çizdi. Demir yaptığı açıklamada, “Üretim kapasitemiz, tecrübemiz ve yaygın dağıtım ağımızla ülkemizin lider un üreticisi olarak sürdürülebilir büyümemize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 28,63’lük bir oranla halka açık bir şirket olmamızın ardından gelen süreçte üretim, Ar-Ge ve ihracat faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. İlk 6 ay neticesinde de geçtiğimiz yıla oranla ihracat talebinde yüzde 15’lik artışımız oldu. 2022’nin ilk 6 ayında toplam satışımız 45 bin metrik ton iken 2023 yılının ilk 6 ayında bu rakam 52 bin metrik tona ulaştı. Ayrıca ihracat gerçekleştirdiğimiz 30’dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere’yi de dahil ederek hacmimizi genişlettik. İlk 6 aya baktığımızda da ciromuz içerisindeki ihracatımızın payı yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.