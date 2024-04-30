Eksun Gıda'dan 413 milyon liralık net kar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksun Gıda, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal sonuçlarını, KAP'ta paylaştı.

Bu kapsamda Eksun Gıda'nın 2023 yılı toplam cirosu 7,1 milyar lira seviyesine ulaşırken, ihracat cirosu 1,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece, ihracatın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 25 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet Demir, iç piyasanın yanı sıra, ülke ekonomisine katma değer sağlamanın öneminin bilinciyle ihracat odaklarını sürekli canlı tuttuklarını belirtti.

Demir, 2023'te de, yurt dışı pazarlardaki pazar paylarının artırılması ve ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, küresel pazarlarda etkin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine devam ettiklerini aktararak, "2023'ün Mart ayında, paylarının halka arz edilmesiyle birlikte halka açık bir şirket statüsüne erişen Eksun Gıda'nın 2023 yıl sonu toplam özkaynakları 2022 yıl sonuna kıyasla, yüzde 159 artarak, 1,9 milyar lira olurken, aktif büyüklüğü de yüzde 17 artışla 3,3 milyar lira oldu. Eksun Gıda'nın brüt kar marjı yüzde 13,5 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Demir, tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarının farkında olarak üretimi ve değer katmayı merkeze alan bir anlayışla Eksun Gıda adına çalışmalarını sürdürdüklerini ve operasyonel karlılıklarını bir önceki yıla kıyasla artırdıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Diğer taraftan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları dahilinde 2023 yılında hayatımıza giren TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulaması, halka arz ile birlikte büyüyen özkaynaklarımız üzerinden gider yönlü finansal tablolarımızı etkilemiştir. TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç bakıldığında, Eksun Gıda 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 84 artışla 413 milyon lira net kar elde etmiştir. Buna paralel olarak yaklaşık 100 milyon lira kurumlar vergisi ödeyecek olan şirketimizin brüt kar marjı yüzde 19,1 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO ilk 500) listesinde, üretimden satışlara göre, geçtiğimiz yıl 324. sıradan 66 basamak yükselişle 255. sıraya yükselen şirketimizin; yüksek üretim kapasitesi, yaygın dağıtım ağı ve tecrübeli yönetim yaklaşımından aldığımız güçle, 2024 yılının da faaliyetlerimize odaklandığımız bir yıl olmasını hedefliyoruz."