Elite Naturel, ihracat odağında yatırımla hızlı büyüyecek

Birol BOZKURT

Türkiye’den doğan ve dünyaya açılan Türk şirketlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de organik meyve suyu üretimine öncülük eden Elite Naturel’in hikayesini Elite Naturel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağrı Eşmekaya ile konuştuk.

Şirketin hikyaesi baba Yaşar Eşmekaya’nın 1975 yılında Ankara’da gıda ticaretine atılmasıyla başlıyor. Yaşar Bey, 1979 ile 1994 yılları arasında meşhur Ankara Gazozu'nun üretimini gerçekleştiriyor. 90’lı yılların sonuna doğru ise yeni bir vizyonla Türkiye’de organik meyve suyu üretimine öncülük ediyor.

Dünyada sağlık trendinin durdurulamaz yükselişi ve Amerika’da yaptığı araştırmalar neticesinde organik pazarındaki potansiyeli fark ederek 1998 yılında Elite Naturel kuruluyor. İnsan ve çevre sağlığına faydalı ürünler üretmek mottosuyla yola çıktıklarını söyleyen Elite Naturel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağrı Eşmekaya, “Türkiye’de o dönem “Organik tarım yapacak çiftçiler aranıyor” diye ilanlar verdik. Ege Bölgesi’nde 5 çiftçiyle başladık. Bu çiftçilere eğitim verdik ve organik tarımda kullanılan ilaç ve organik gübreleri sağladık.

Ayrıca bu şirketlere alım garantisi verdiğimiz çiftçilerimize fiyatın adil bir şekilde olacağını taahhüt ettik ve onlarda bize inandılar. Biz de bu süreçte biz de sözlerimizin arkasında durduk. Bugün yaklaşık 8 bin sözleşmeli çiftçimiz ile toplam 766 bin hektar organik tarım arazisinden yılda yaklaşık 75 bin ton meyve ve sebze tedarik etme kapasitesine ulaştık” diyor.

“Borsa İstanbul’daki paylarımız yüzde 350 büyüme gösterdi”

Elite Naturel’in halka açıldığı Kasım 2021’den itibaren Borsa İstanbul’daki paylarının yüzde 350 büyüme gösterdiğine değinen Çağrı Eşmekaya, “BİST ile karşılaştırdığımızda tamamen paralel bir büyüme gösterdiğimizi söyleyebilirim. 2023 yılının ilk yarısında kur farkıyla beraber 360 milyon TL’lik hasılat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35’lik artış sağladık.

Aynı dönemde net karımızı yüzde 163 artırarak 141.8 milyon TL’ye çıkardık. Ürettiğimiz ürünlerin karlılık dereceleriyle ilgili çalışmalar yaparak bazı reçetelerimizi eledik ve katma değerli ürünlere yöneldik. Katma değerli ürünlere yönelmemiz sayesinde geçen seneki net kârlılığımızı altı ayda geçtik. Yılı 1 milyar TL ciro ve 350 milyon TL FAVÖK ile kapatmayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

“4 bin dönüm alanda 920 bin adet organik meyve ağacı yetiştireceğiz”

Plantasyon yatırımlarıyla 4 bin dönümlük alanda 920 bin adet organik meyve ağacı yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Eşmekaya, “Bu doğrultuda da ilk adımı Adana Yumurtalık’ta devrini gerçekleştirdiğimiz 609 bin 451,68 metrekarelik alan ile attık.

Plantasyon faaliyetlerine başladığımız bu arazimizde öncelikli olarak nar ve berry grubu meyve yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte kademeli teras sistemi kurarak alanımızı yaklaşık bin dönüme çıkarmayı ve hasat edilecek ürün miktarımızı yüzde 40 artırmayı planlıyoruz.

Örnek vermek gerekirse 610 bin metrekarelik alanda 50 bin nar ağacı ile 2 bin 130 ton meyve elde ederken, teraslama sistemi ile 854 bin metrekare alanda ağaç sayısı 70 bine çıkıyor ve elde edilen meyve miktarı 2 bin 800 tona ulaşıyor. Plantasyon yatırımımızla beraber kullandığımız narın yaklaşık 2 katını bu alandan elde edebileceğiz. Böğürtlen ihtiyacımızın da yüzde 100’ünü buradan karşılayacağız. 2024 yılında berry grubu meyveler ve sebzeler için hasada başlayacağız.

Yatırımımız ile çeşitli satın alma kanallarına ihtiyaç duymadan maliyetlerimizi en uygun seviyede tutup, müşterilerimize yüksek kaliteyi en uygun fiyatla sunabileceğiz. Başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere yurt dışına taze meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirerek bulunduğumuz pazarlardaki rekabet gücümüzü artıracağız” diye konuştu.

ABD’li perakende devi Walmart ile işbirliğine imza attı

Stratejik işbirliklerine ve projelerine devam eden Elite Naturel, ABD pazarındaki hacmini büyütmek ve var olan projelerine yenilerini eklemek için ABD'nin en büyük perakende satış mağazaları zincirlerinden biri olan Walmart ile Elite Naturel Organik ürünlerinin satışı için anlaşma gerçekleştirdi.

Walmart ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Elite Naturel İcra Kurulu Başkanı Çağrı Eşmekaya, “Organik ürünler için ABD büyük bir pazar ve biz yaklaşık 14-15 yıldır ürünlerimizi ABD pazarıyla buluşturuyoruz. Buradaki büyük zincirler markalarını bize emanet ediyor.

Kısa süre önce ABD’nin en büyük perakende satış mağazası zinciri Walmart ile de bir anlaşma yaptık. Gerçekleştirdiğimiz anlaşma sonucunda Walmart’ın belli mağazalarında Elite Organic markamızla satışa başlandı. ABD'de diğer perakende satış kanallarıyla da ürünlerimizin satışına yönelik görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“Toplam satışın yüzde 94’ü ihracattan geliyor”

4 kıtada 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Çağrı Eşmekaya, toplam satışları içinde ihracatın oranının yüzde 94 seviyelerinde olduğunu vurguladı. Ağırlıklı Amerika ve Kuzey Amerika’ya ihracat yaptıklarını belirten Eşmakaya, “Çin için gemiler yolda. Japonya ile 2003 yılından beri çalışıyoruz. Güney Kore, Avusturalya, Tayland, Tayvan, Avrupa’da Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Ortadoğu’da ise BAE, Kuveyt, Lübnan ve Katar satış gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında.

Kısa süre önce Almanya merkezli Elite Naturel GmbH şirketimizi faal hale getirdik. Almanya’da oluşturduğumuz ağ ile Avrupa Birliği ve İskandinav pazarında müşterinin kapısına kadar hizmet vermeyi planlıyoruz. Yakın zamanda Almanya’da organik üretimin duayeni diyebileceğimiz bir marka ile görüştük” dedi.