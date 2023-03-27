Emirates, filosunun yeni tasarımını tanıttı

Emirates Havayolu Başkanı Sir Tim Clark konu ile ilgili şunları söyledi: “Uçak görünümü, herhangi bir havayolu şirketi için en hızlı tanınmayı sağlayan bir marka gayrimenkulüdür. Gururla taşıdığımız ve dünya çapında uçtuğumuz tüm şehirlerde sergilediğimiz kendimize has kimliğimizin de görsel bir temsilidir. Kuyruk tasarımında yer alan BAE bayrağı ve Arap kaligrafisi gibi kimliğimizin temel unsurlarını kaybetmeden dış görünümümüzü modernize ederek yeniliyoruz.”

Dikkatli uçak gözlemcileri ve hayranları, kuyruk tasarımındaki ve kanat uçlarındaki değişiklikleri hemen fark edeceklerdir. Bu son tasarımda, Emirates kuyruk tasarımındaki BAE bayrağı, 3D efektli sanat çalışmasıyla çok daha dinamik ve uyumlu. Kırmızıya boyanmış kanat uçlarında beyaz renk Arap kaligrafisindeki Emirates logosu böylece öne çıkıyor. Uçakta pencere tarafında seyahat eden yolcular, gövdeye bakan kanat uçlarında BAE bayrağı renklerinin boyanmış olduğunu fark edecekler.

Ana gövdede İngilizce ve Arapça imzalı altın rengi "Emirates" yazısı da daha kalın ve %32,5 daha büyük puntolarla yazıldı. Emirates, uçağın göbeğinde yer alan 2005 yılında tanıttığı ikonik kırmızı markasını korurken, "Emirates.com" web sitesi URL'si tasarımdan çıkarıldı.

Emirates, faaliyete geçmesinden bu güne kadar yalnızca üç kez tasarımını yeniledi. Havayolunun 1985'teki kuruluşunu takiben orijinal görünümü, 14 yıl sonra, Emirates'in ilk Boeing 777-300 uçağının 1999 Dubai Airshow'da teslim edilmesiyle ilk kez yenilendi.

Emirates'in en yeni tasarımına sahip ilk uçak, A6-EOE tescilli Airbus A380 oldu. Emirates Engineering’de yenilenme tamamlanınca bu ay içerisinde ilk uçuşunu, EK51 sefer sayılı uçuş ile 17 Mart'ta Münih'e gerçekleştirdi.

2023 yılı sona ermeden önce yeni tasarımlar

Dubai'deki Emirates Engineering'de yeni görünümüne kavuşan ilk uçağın hızlandırılmış videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Uçakların yeni görünümü kademeli olarak tüm Emirates filosuna uygulanacak. 17 adet Boeing 777 dahil olmak üzere, toplam 24 uçağın, 2023 yılı sona ermeden önce yeni tasarıma kavuşturulması bekleniyor. Ağustos 2024 itibarıyla filoya dahil edilecek Airbus A350 uçakları ve filoya katılacak tüm yeni Emirates uçakları bundan böyle yeni görünüme sahip olacak şekilde teslim edilecekler.

Emirates'in 1985'teki orijinal görünümü, İngiliz tasarım şirketi Negus & Negus tarafından tasarlandı. Havayolunun müteakip uçak renklerinin tümü, şirket içi tasarım ekibi tarafından oluşturuldu. Yıllar içerisinde, Emirates'in çok sayıda renkli ve göz alıcı uçak görünümleri, sponsorluk marka ortaklıklarına ve BAE'nin 50. yıldönümü ve Expo 2020 Dubai gibi özel günlere özgün tasarımlar içerdi.