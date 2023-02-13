Emirates, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere acil yardım taşımak için insani hava köprüsü kuruyor

İlk sevkiyatlar, EK 121 ve EK 117 sefer sayılı uçuşlarla 10 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi. Dubai’de IHC ile ortaklaşa koordine edilen uçuşlarda, UNHCR’nin yüksek termal özelliğe sahip battaniyeleri ve aile çadırları ve ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından gönderilen tıbbi malzeme kitlerinin ve barınma ürünlerinin yer aldığı bir yardım kargosu yola çıktı.

İlerleyen günlerde, Emirates tarafından battaniye, çadır, barınma malzemeleri, el feneri, su dağıtım rampaları ve travma ve acil durum sağlık malzemelerinden oluşan daha fazla gönderi sevk edilecek.

Emirates SkyCargo, önümüzdeki iki hafta boyunca İstanbul’a gerçekleştirdiği günlük seferlerde yaklaşık 100 ton insani yardım ürünü için kargo alanı ayırmayı planlıyor. Sahadaki müdahale ekiplerini desteklemek ve depremlerin etkilediği yüz binlerce insana çok ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak amacıyla, Emirates ile taşınan kritik acil durum malzemeleri yerel kuruluşlar tarafından Türkiye’nin güneyinde ve Suriye’nin kuzeyinde etkilenen bölgelere teslim edilecek.

Emirates Başkanı ve Genel Müdürü Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum şu açıklamayı yaptı: “Türkiye ve Suriye halkının yanındayız ve International Humanitarian City gibi uzmanlarla birlikte çalışarak depremlerden etkilenen ve evlerini kaybeden insanlara acil yardım sağlamaya yardımcı oluyor ve sahadaki zorlu kurtarma çalışmalarını destekliyoruz. Emirates, insani yardım çabalarını destekleme konusunda büyük bir deneyime sahip ve İstanbul'a yaptığı günlük üç uçuş sayesinde, yardım malzemeleri ve tıbbi malzemeler için düzenli ve tutarlı geniş gövde kapasitesi sunacaktır. Emirates ayrıca Türkiye ve Suriye’ye destek olmak için BAE’nin devam eden insani yardım çalışmalarına da destek veriyor. Bu bağlamda, Dubai’nin dünyanın en büyük uluslararası yardım lojistik merkezi konumunda olması afetin vurduğu bölgelere ve en hassas durumdaki insanlara mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde ulaşabilmemizi sağlıyor.”