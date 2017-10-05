Emirates, Türkiye'den pilot alacak

05 Ekim 2017

Emirates Havayolu, Türkiye'den pilot ekibine işe alım yapacağını açıkladı. Firma başvuru yapan adaylar için 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da görüşme günü düzenleyecek.

Radisson Blue Conference & Airport Hotel’de gerçekleştirilecek görüşmelerde pilot adayları, işe alım süreçleri ile ilgili detaylı bilgi alacak. Aynı zamanda şirket çalışanlarından Dubai’de yaşama ve çalışma konularında da bilgi edinme şansı elde edecekler.

Adayların görüşme gününe katılım için önceden kayıt yaptırmaları gerekmezken, tanıtımlara katılamayacak olan pilotlar, internet üzerinden başvuru yapabilecek.

Şirket ilk görüşmede seçeceği pilotlara, 15 Ekim tarihinde Advanced COMPASS sınavı uygulayacak. Bu oturum sırasında, www.emirates.com/pilots adresinden başvuru yapmış pilotlar seçilecek ve değerlendirmeye davet edilecek. Başvuruların, 14 Ekim tarihindeki tanıtım sırasında değil, önceden internet üzerinden yapılması gerekiyor.

pPilotlara yolcu uçağı takımına ek olarak, havayolunun Boeing 777 kargo uçağı takımına da katılma fırsatı sunuluyor. Kargo uçağı pilot sözleşmesi pilotlara 28 gün çalışma ve 13 gün izin olmak üzere iş fırsatı veriyor.