En iyi yazılım yapan öğrenci Nasa Yazılım Kampı’na gidecek

Hepsiburada, “Bir Gülüş Yeter” sosyal sorumluluk projesi kapsamında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde başlattığı eğitim serisinin ilk bölümünü tamamladı. Aydın, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 4 şehirde gerçekleştirilen atölyelerle 500 çocuğa ulaşan Hepsiburada, Yarına Umut Ol Derneği iş birliğiyle kodlama, yapay zeka ve özgüven konularında eğitimler verilmesini sağladı.

Yapay zekanın doğal zekadan farkları, gündelik hayatta yapay zekanın kullanım alanları ve ilgili mesleklerin anlatıldığı atölye çalışmalarında programlamanın da temel konularına değinildi. Ayrıca öğrencilerle yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlayabilecek, kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratarak özgüvenlerini tetikleyecek felsefe çalışması uygulandı.

NASA’da yazılım kampı şansı

250 kız öğrenci ile gerçekleştirilen özgüven atölyesinin yanı sıra, proje kapsamında 250 kız ve erkek öğrenciye de kodlama ve yapay zeka konularında hızlandırılmış eğitimler verildi.

NASA’da çalışan ve kodlama-yapay zeka atölyelerinde eğitmenlik yapan Osman Melih Tolunay’ın verdiği atölye eğitimlerinin sonunda ise öğrencilerden, gösterilene benzer bir oyun yazmaları istendi. Bu öğrenciler arasından en iyi yazılım projesini geliştiren öğrenci, Amerika’da NASA'ya yazılım kampına gitmeye hak kazanacak.

“Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında verilen eğitimlere ek olarak Aydın Ovaeymiri İlkokulu’nda Bilgisayar ve Kodlama Sınıfı kuruldu.