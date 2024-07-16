Endüstriyel yapı marketi Altek’ten inşaat ve sanayi sektörüne hızlı çözüm
Altek Endüstriyel Yapı Market Genel Müdürü Ömer Tekdemir, temelleri 1987 yılında atılan aile işletmesinin 24 yıl önce şirketleşerek hızlı bir büyüme sürecine girdiğini ve 2012 yılında güçlü bir hamle ile Ceyhan-İncirlik yolu üzeri 5’inci kilometrede Türkiye’nin en büyük endüstriyel yapı marketi mağazasını faaliyete geçirdiklerini belirtti.
Altek Endüstriyel Yapı Market’in kaliteli, yenilikçi ve farklı ürünleri tüketicilerle buluşturmayı, sektörün en beğenilen ve tercih edilen markası olma ilkesiyle hizmet verdiğini dile getiren Ömer Tekdemir, doğru kalite ve fiyat dengesini sağlayarak geniş ürün yelpazesiyle tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşıladıklarını söyledi.
Tekdemir, “Altek Endüstriyel Yapı Market, özellikle iş güvenliği donanımları, yük kaldırma ekipmanları ve kesici-kaynak ekipmanları alanlarına odaklanmış durumdadır. İş ayakkabıları ve yaşam hatlarında da çok seçenekli ürünlerin satışını yapıyoruz” dedi.
Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalardan söz eden Tekdemir, “Altek Endüstriyel Yapı Market olarak ana hedefimiz, faaliyet alanımızda yer alan konularda gelişmeleri yakından takip ederek güncel teknolojileri değerlendirmektir.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmetler sunmaktır. Kaliteli, hızlı ve güvenli biçimde hizmetlerimize erişim sağlanmasıdır” diye konuştu. Tekdemir, Altek Endüstriyel Yapı Market'i rakiplerine karşı pozitif ayrıştıran en büyük özelliğin gelen tekliflere hızlı cevap vermek ve satış destek hizmetlerini sürdürmek olduğunun altını çizdi.
“Endüstriyel yapı marketler çok yönlü fayda sağlıyor”
Endüstriyel yapı marketlerin ekonomiye sağladığı faydaları da değerlendiren Ömer Tekdemir, şunları söyledi: “Endüstriyel yapı marketler, inşaat ve endüstriyel sektörlere geniş bir ürün yelpazesi sunarak ekonomiye çeşitli şekillerde önemli faydalar sağlıyor.
Hem doğrudan hem de dolaylı olarak istihdam sağlayan yapı marketler, tedarik zincirinde yer alan üretici ve lojistik firmalarda da iş imkanları yaratıyor. Özellikle yerel tedarikçilerle çalıştıklarında, bulundukları şehirlerin ekonomisine canlılık kazandırıyor. Yerel üreticilerden malzeme satın alarak, yerel iş dünyasının büyümesine yardımcı oluyor.
Yapı marketler, geniş ürün yelpazesi ve yüksek hacimli satın alımları sayesinde ürünleri daha uygun fiyatlarla sunduğu için inşaat ve endüstriyel projelerde maliyetlerin düşmesine ve projelerin daha ekonomik bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Geniş ürün çeşitliliği ve stok tutma kapasiteleri sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. Projelerin aksamasını önleyerek verimliliği artırıyor. İnşaat ve endüstri sektörü en yeni ve en verimli araç ve malzemelere erişim sağlıyor.” k