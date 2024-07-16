Endüstriyel yapı marketi Altek’ten inşaat ve sanayi sektörüne hızlı çözüm

Altek Endüstriyel Yapı Mar­ket’in kaliteli, yenilikçi ve fark­lı ürünleri tüketicilerle buluş­turmayı, sektörün en beğeni­len ve tercih edilen markası olma ilkesiyle hizmet verdiği­ni dile getiren Ömer Tekdemir, doğru kalite ve fiyat dengesi­ni sağlayarak geniş ürün yelpa­zesiyle tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşıladıklarını söyledi.

Tekdemir, “Altek En­düstriyel Yapı Market, özellik­le iş güvenliği donanımları, yük kaldırma ekipmanları ve kesi­ci-kaynak ekipmanları alanla­rına odaklanmış durumdadır. İş ayakkabıları ve yaşam hat­larında da çok seçenekli ürün­lerin satışını yapıyoruz” dedi.

Müşteri memnuniyetini ar­tırmaya yönelik yaptıkları ça­lışmalardan söz eden Tekde­mir, “Altek Endüstriyel Yapı Market olarak ana hedefimiz, faaliyet alanımızda yer alan konularda gelişmeleri yakın­dan takip ederek güncel tek­nolojileri değerlendirmektir.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmetler sunmaktır. Kaliteli, hızlı ve güvenli bi­çimde hizmetlerimize erişim sağlanmasıdır” diye konuştu. Tekdemir, Altek Endüstriyel Yapı Market'i rakiplerine kar­şı pozitif ayrıştıran en büyük özelliğin gelen tekliflere hızlı cevap vermek ve satış destek hizmetlerini sürdürmek oldu­ğunun altını çizdi.

“Endüstriyel yapı marketler çok yönlü fayda sağlıyor”

Endüstriyel yapı marketle­rin ekonomiye sağladığı fay­daları da değerlendiren Ömer Tekdemir, şunları söyledi: “Endüstriyel yapı marketler, inşaat ve endüstriyel sektör­lere geniş bir ürün yelpazesi sunarak ekonomiye çeşitli şe­killerde önemli faydalar sağlı­yor.

Hem doğrudan hem de do­laylı olarak istihdam sağlayan yapı marketler, tedarik zinci­rinde yer alan üretici ve lojis­tik firmalarda da iş imkanları yaratıyor. Özellikle yerel teda­rikçilerle çalıştıklarında, bu­lundukları şehirlerin ekono­misine canlılık kazandırıyor. Yerel üreticilerden malzeme satın alarak, yerel iş dünyası­nın büyümesine yardımcı olu­yor.

Yapı marketler, geniş ürün yelpazesi ve yüksek hacimli satın alımları sayesinde ürün­leri daha uygun fiyatlarla sun­duğu için inşaat ve endüstriyel projelerde maliyetlerin düş­mesine ve projelerin daha eko­nomik bir şekilde tamamlan­masına olanak tanıyor. Geniş ürün çeşitliliği ve stok tutma kapasiteleri sayesinde müş­terilerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. Pro­jelerin aksamasını önleyerek verimliliği artırıyor. İnşaat ve endüstri sektörü en yeni ve en verimli araç ve malzemelere erişim sağlıyor.” k