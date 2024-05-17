'Enerji Çözümleri Tır'ı Türkiye turuna çıkıyor

'Enerjiniz İyi Olsun' mottosuyla 2023'te yenilenebilir enerji dönüşümü atağı başlatan şirket, Arçelik Enerji Çözümleri Tır'ı ile Türkiye'de tüketilen elektrikte önemli bir payı bulunan OSB'leri ziyaret ederek işletmelerde yenilenebilir enerji dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, projenin detaylarını anlattı.

Üzerindeki GES sayesinde kullandığı elektriği kendisi üretecek tır, Arçelik'in yerli güneş paneli, inverter, batarya, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümlerini işletmelere tanıtarak, işletmeleri güneş enerjisi kullanımına teşvik edecek.

Tır yolculuğa Ege'den başlayacak

Yolculuğuna Ege'den başlayacak tır, Kocaeli, Ankara, Kayseri ve Gaziantep de dahil sanayinin yoğun olduğu pek çok şehri ziyaret ederek kasıma kadar il il gezecek.

Etkinlikte konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının büyük önem taşıdığını ve gelinen noktada yenilenebilir enerji kullanımının artık bir tercih değil, gezegenin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk halini aldığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kullanımına teşvik çok önemli

Dinçer, sürdürülebilirlikte öncü bir şirket olarak bu alandaki sorumluluklarının bilinciyle 2023'te Arçelik markasına stratejik bir yatırım yaptıklarını ve yerli güneş paneli üretimine başladıklarını vurgulayarak, "Çok geçmeden bu alandaki ürün-hizmet portföyümüzü farklı çözümlerle genişlettik ve 'Enerjiniz İyi Olsun' diyerek bu ürün-hizmetlerimizi ülke genelindeki yetkili satıcı ve yetkili servis ağımıza yaydık. Bugün 350'den fazla bayimiz aracılığıyla bu ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Şimdi de Arçelik 'Enerji Çözümleri Tır'ı ile yenilenebilir enerji atılımımızı bir adım ileriye taşıyoruz. Tırımız ile sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmayı, işletmeleri yenilenebilir enerji kullanımına teşvik ederek hem dünyamız hem işletmeler hem de ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Amacımız, sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek

Hesaplamalarına göre tüm OSB'lerin tüketimlerinin sadece yüzde 10'unu GES'lerden karşılanmasıyla bile yaklaşık 2.1 milyon ton karbon emisyonun önlenmesinin sağlayabildiğine dikkati çeken Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projemizle Ege'den başlayıp Türkiye çapında organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktada yenilenebilir enerjiye yönelik teknolojilerimizi tanıtarak ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandırmaya çalışacağız. Yenilenebilir enerji atılımımızı önümüzdeki dönemde yeni adımlarla sürdüreceğiz. Hem ülkemizin ekonomisini desteklemek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yıllık 9 bin 922 ton karbon emisyonunu önlemeyi amaçlıyoruz

S&P Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 5 yıl üst üste sektörünün en yüksek puanını alan Arçelik, toplamda yıllık 600 megawatt değerinde üretim kapasitesine sahip İstanbul ve Ankara'daki tesislerinde yapay zeka desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretiyor. Bu da yıllık olarak ortalama 1 milyon adet güneş paneline denk geliyor.

Şirket, Türkiye'de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmeleri ile Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan'daki üretim tesislerinin çatılarında kurulu güneş santralleri ile GES kurulu gücünü 20.3 megawatt'a çıkarttı. İşletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 21 milyon kilowatt saatlik elektrik üretimi gerçekleştirirken 9 bin 922 ton karbon emisyonunu önlemeyi amaçlıyor.