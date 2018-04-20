Enerji devi Schlumberger'in net kar ve geliri arttı

20 Nisan 2018

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketlerinden Schlumberger'in net kar ve geliri bu yılın ilk çeyreğinde arttı.

Schlumberger, bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu senenin ocak-mart döneminde firmanın net karının, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 88 artarak 525 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Firma, geçen yılın ilk 3 ayında 279 milyon dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca, geçen yılın ocak-mart döneminde hisse başına 0,20 dolar kar eden Schlumberger'in bu senenin aynı döneminde hisse başına karı da 0,38 dolara yükseldi.

Açıklamada, şirketin gelirinin de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,6 artışla 7,83 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın ilk üç ayında 6,89 milyar dolar gelir elde etmişti.

Schlumberger'in bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin artış göstermesine rağmen, şirketin New York borsasında işlem gören hisselerinde düşüş görüldü.

Dün şirketin hisse başına değeri 70,28 dolardan günü tamamlarken, firmanın hisseleri bugün yüzde 2,3 kayıpla 68,63 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA