Enerjisa Üretim, kurulu gücünü 3.727 megavata çıkardı

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından stratejik öneme sahip olan rüzgâr enerji yatırımlarını sürdüren Enerjisa Üretim, bünyesine kattığı yeni santrallerle portföyünü genişletiyor. Son olarak Kayseri Erciyes’te tamamlandığı zaman 100 megavat kurula güce sahip olacak olan yeni rüzgar santralini devreye alan Enerjisa Üretim, Manisa Akhisar’da bulunan 55 megavat kurulu güce sahip Akhisar Rüzgar Enerji Santrali’ni ise portföyüne katarak rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 332 megavata, toplam kurulu gücünü ise 3.727 megavata yükseltti. Aynı zamanda Akhisar Rüzgar Enerji Santrali 2022 yılında 7 megavat kapasite artışı almıştır ve kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor.

55 megavat kurulu gücü bulunuyor

2011 yılından bu yana işletmede olan 55 megavat kurula güce sahip yaklaşık 130 GW’lık elektrik üretimi kapasitesine sahip Akhisar Rüzgar Enerji Santrali’nde 22 adet Nordex rüzgar türbini bulunuyor. Santral, bir yılda gerçekleştirdiği elektrik üretimi ile ortalama 60 bin haneye karşılık gelen elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye’de yenilenebilir enerjide önemli bir oyuncu olduklarına ve geleceği yenilenebilir enerji üzerine inşa ettiklerine değinen Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, “Yatırımlarımıza öncelikli hedefimiz olan yenilenebilir enerji alanında devam ediyoruz. 2022 yılı bizim için Erciyes RES’in devreye alınması, hibrit solar santraller konusunda attığımız adımlar, YEKA 2 ihalelerinin tamamını kapsayan 1.000 megavatlık rüzgar yatırımı anlaşması ve son olarak Akhisar RES’in portföyümüze katılmasıyla yatırımlarla dolu bir yıl oldu. Hem ekonomi hem de temiz enerji konularında ülkemizin gücüne ve geleceğine katkı sağlamaktan dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Yenilenebilir enerji ile büyüme hamlemizin önemli adımlarından biri olarak Akhisar RES ile toplam kurulu gücümüzü 3.727 megavata çıkardık ve zeytinlikler içerisinde yer alan, doğayla iç içe bir santrali bünyemize kattık. Santralimiz, merkezi kontrol odamız olan Senkron’dan da işletilecek. Bu yeni yolculuğun hem şirketimiz hem de aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz. 5.000 megavatı aşması planlanan kurulu güç hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.