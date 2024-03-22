Enerjisa Üretim ve Enercon’dan 250 MW’lık türbin anlaşması

İmza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı. Verilen bilgiye göre, Ekim 2022'de 1.000 MW kapasiteli stratejik anlaşma imzalayan Enerjisa Üretim ve Enercon, YEKA - 2 Projesi kapsamında ilk aşamada 750 MW'lık türbin teslimat anlaşmasını sağladı.

Bu kez de 60 adet Enercon E-138 EP3 E2 rüzgar türbini olmak üzere kalan 250 MW kapasite için sözleşme imzalanarak projenin tamamlama yolunda önemli bir aşama sağlandı. Yapılan açıklamaya göre, 1.000 MW’lık yatırımlar 2026’da tamamlanacak.

Hedef 5000 MW’ı aşmak

Enerjisa Üretim Rüzgâr Santralleri Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Deniz Katmer, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün 26 santralden oluşan çeşitlendirilmiş üretim portföyü ve 4 bin MW’a yakın kurulu gücümüzle Türkiye'nin en büyük özel sektör enerji üretim kuruluşu olarak ülkemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla toplam kurulu gücümüzü 5 bin MW'ın da üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 1000 MW’lik YEKA - 2 projesi Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki tarihi bir yatırımı” dedi.

Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu da yeni kurulacak santrallerin, birçok açıdan hem Türkiye’ye hem de dünyaya katkıda bulunacağını söyledi. Yaycıoğlu, “Yatırımlarımız, ekipman üretiminin büyük bir kısmının Türkiye'de üretilmesiyle, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, ve döviz tasarrufu ile cari açığın düşürülmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Enercon'un Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar ise YEKA - 2 projesinin Türkiye’deki rüzgâr enerjisi sektörü için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Günyar, “Proje kapsamında sunduğumuz türbinler yerlilik kriterlerini sağladığımız ve Türkiye'de seri üretimine başladığımız modellerden oluşuyor. YEKA - 2 ihalesinin getirdiği derin yerlilik kapsamlarına uygun olarak, yerli aksam ile gerçekleşecek olan projelerimiz, mevcut yerli üretim ve sanayinin devam etmesi ve derinleştirilmesi açısından önemli bir mihenk taşı olmuştur” diye konuştu.