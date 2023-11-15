ENYAKIT, kaliteli hizmet ve istikrarlı fiyatı ile yoluna devam ediyor

Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesi ile elektrikli şarj istasyonlarında öncü bir konumda ilerleyen ENYAKIT, tüm kullanıcılara kesintisiz ve özgürce seyahat sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana fiyat politikasında hiçbir değişikliğe gitmeyen ENYAKIT, kalite, konfor ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla kullanıcılarına hizmet vermeyi öncelik olarak görüyor.

‘Teknolojileri geliştirmek için titizlikle çalışıyoruz’

Türkiye’de 140’tan fazla elektrikli şarj işletmecisinin yurt çapında 5 bine yakın cihazının bulunduğunu belirten ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Heyecan verici bir geleceğe hazırlanıyoruz. Teknoloji geliştikçe elektrikli araçları daha da fazla hayatımızda görüyoruz. Biz de bu yeni dönemde yerimizi alarak geleceğin teknolojilerini hizmetlerimize dahil ediyoruz. Türkiye’nin yüzde 80’ini kapsayan ENYAKIT istasyonlarımızla tamamen yüksek hızlı (DC) şarj cihazlara sahip ilk ve tek işletmeyiz. 300 kilometre menzile kadar elektrikli araç ile seyahat edilebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kurduk. Yıl sonuna kadar da bu menzili 200 kilometreye kadar düşürmeyi hedefliyoruz. En iyi uzman satış kadrosu ve en kaliteli hizmet anlayışımız ile maliyet avantajı sunan, müşteri memnuniyetini ön plana alan, güvenilir bir sistem inşa ettik. Hiçbir zaman fiyat odaklı olmadık. Daha iyi hizmet sunmak ve teknolojilerimizi daha da geliştirebilmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Şarj ettikçe indirim sunan sistem

ENYAKIT, sabit fiyat avantajının yanı sıra kullanıcı dostu uygulaması ile elektrikli araç kullanıcılarına yaptıkları alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firma özelliği taşıyor. Sektörde gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olmayı hedefleyen ENYAKIT, en-ix teknolojisi sayesinde müşteri deneyimini çok üst bir noktaya taşıyor. En-ix teknolojisi sayesinde, sistem aracı ve kullanıcıyı anında tanıyor ve araçtan inmeye gerek kalmadan hem şarj hem de ödeme işlemini kolayca tamamlamaya imkan sunuyor.