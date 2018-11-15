ERA Türkiye 10 milyon liraya el değiştirdi

15 Kasım 2018

Coldwell Banker Türkiye - Kıbrıs Master Franchise’ını 2013 yılında alıp, markayı Türkiye’de 5 yılda 130 ofise ve bin 450 gayrimenkul profesyoneline ulaştıran Gökhan Taş, ERA’nın Türkiye ve Kıbrıs Master Franschise’lığını da satın aldığını duyurdu.

Satın alma bedeli 10 milyon TL olarak açıklanırken, önümüzdeki 2 yılda ERA Türkiye-Kıbrıs’ın büyüme stratejisi doğrultusunda şirkete 10 milyon TL’lik ilave yatırım yapılacak.

Söz konusu satın almanın önemine dikkat çeken Gökhan Taş, “Bu anlaşmayla, 130 ülkede faaliyet gösteren 8 dev markanın sahibi olan çatı kuruluşumuz Realogy, dünyada ilk kez bir ülkede tek kişiye her iki markanın da yönetimini vererek bizi onurlandırdı ve sorumluluğumuzu artırdı” şeklinde konuştu.

Taş, bugün itibarıyla 41 ofis ve 150 gayrimenkul profesyoneliyle faaliyet gösteren ERA Gayrimenkul Türkiye - Kıbrıs’taki ofis sayısını 2019 sonunda 100’e, gayrimenkul profesyoneli sayısını da bine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu satın almanın yanı sıra, Coldwell Banker Commercial Türkiye yapılanmasını da yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade eden Gökhan Taş, “Bu yapı kapsamında kuracağımız proje satış, yabancıya satış, banka ve şirket portföyleri satış, kurumsal kiracı, kamu portföyleri satış ve müzayede departmanlarımızla Coldwell Banker ve ERA ofislerimize, gayrimenkul danışmanlarımıza ve sektörümüze portföy ve kazanç sağlayacağız." dedi.