Etisan Holding’den ödeme sistemleri ve dijital oyun sektöründe yeni atılım

Bu proje ile Etisan Holding, özellikle Avrupa’da yeni ülkelere açılma sürecinde çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Anlaşmayı, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian’ın tanıklığında, Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün ile 1xHub CEO’su Eliran Sharon imzaladı.

Projenin, Etisan Proje ile ilk ayağının Türkiye’de başlayacağını belirten Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün; “Bu proje ile kısa sürede, başta ödeme sistemleri ve dijital oyun alanı olmak üzere, dijital sektörün pek çok katmanında değerli hizmetler üretmeyi planlıyoruz.

Ağustos ayında ilk adımını hayata geçirmeyi planladığımız bu projemizle ülkemizin bilişim sektöründe yetişmiş genç ve dinamik iş gücüne de istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi. 1xHub şirketi ve Etisan Holding olarak hayata geçecek proje, bilişim hizmetleri sektöründe yazılım geliştirme hizmetinde kısa süre içinde yıllık 15 milyon euro’luk ihracat hedefliyor.