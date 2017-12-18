Expertera Zen ve Koçfinans’tan 'kredi' kampanyası

18 Aralık 2017

15 bini aşkın yetkin uzmanın yer aldığı platform Expertera, Koçfinans ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği ile iki şirket KOBİ’lere esnek işgücü modeli finansmanından en avantajlı şekilde yararlanma imkanı sağlamayı hedefliyor. İşbirliği kapsamında KOBİ’ler Koçfinans’tan dosya masrafsız, yüzde 0 faiz ve 12 aya varan vadeyle uzmanlık desteği kredisi alarak Türkiye’nin en iyi uzmanları ile günlük, haftalık, aylık ya da proje bazlı çalışma imkanı elde ediyor.

"En iyi uzmanları KOBİ'lerle buluşturduk"

Expertera Kurucu Ortağı ve CEO’su Alp Sezginsoy, Türkiye’nin büyümesi için KOBİ’lerin verimli çalışma modelleriyle büyümesi gerektiğini, üstlendikleri bu sosyal misyon doğrultusunda KOBİ’lerde verimllik odaklı uzmanlaşmayı savunduklarını belirtti. Expertera Zen’i 4 yıl süren bir çalışma ve 3 bin 500 KOBİ’yle gerçekleştirdikleri bir araştırmanın sonunda geliştirdiklerini kaydeden Sezginsoy, KOBİ’lerin çalışma şekillerinde dönüşümü başlattıklarını, Türkiye’nin en iyi uzmanlarını KOBİ’lerle buluşturduklarını söyledi.

Koçfinans’ın güçlü desteğinin üstlendikleri sosyal misyonu gerçekleştirme yönünde büyük bir atılım yaratacağını kaydeden Sezginsoy, Expertera Zen ile KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları uzmanlarla diledikleri kadar çalışabileceklerinin ve verimlilik odaklı büyümeyi gerçekleştireceklerinin altını çizdi.