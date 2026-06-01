EXPO REAL 2026: Avrupa’nın Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Münih’te Kapılarını Açıyor

Gayrimenkul sektörünün geliştirme, finansman ve hayata geçirme süreçlerini kapsayan fuar; katılımcılara sektörün karar vericileriyle bir araya gelme ve tüm varlık sınıflarına ilişkin kapsamlı bir perspektif elde etme imkânı sunmaktadır.

EXPO REAL 2025: Rakamlar ve Küresel Ölçek

EXPO REAL 2025, 34 ülkeden 1.742 katılımcıyı ve 75 ülkeden yaklaşık 42.000 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. Toplam 7 salon ve 76.000 m²’lik sergi alanına yayılan fuar, uluslararası ölçekte güçlü bir katılım sağladı.

EXPO REAL, şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas kurabildiği önemli bir platform olma özelliği taşıyor. 2025 yılında Münih, Aachen, Stockholm, Krakow, Helsinki, Londra, Düsseldorf, Barselona, Frankfurt, Viyana, Bonn, Berlin, Paris, Varşova, Prag, Hamburg, Stuttgart, Lizbon, Manchester ve Strazburg başta olmak üzere çok sayıda şehir, pavilyonlarıyla fuarda yer aldı. Bununla birlikte, Metropole Ruhr Business, UK Cities & Partners, Barcelona Catalonia, Choose Paris Region, Real Estate General Authority (Suudi Arabistan), Austria, Slovenia Business, Ostrava, Invest Moldova ve Holland Metropole gibi bölgesel ve ulusal pavilyonlar da fuarda temsil edildi.

PROFESYONEL ZİYARETÇİLER İÇİN

EXPO REAL 2026 için ziyaretçi kayıtları başlamıştır.

Ziyaretçi Bilet Fiyatları (KDV Dahil)

Permanent Ticket (3 gün geçerli):

Erken kayıt (6 Ağustos’a kadar): 715 EUR

Erken kayıt sonrası: 845 EUR

2. & 3. gün geçerli bilet (2 gün geçerli):

645 EUR

Sadece 3. gün tek günlük bilet:

155 EUR

Student Ticket (3 gün geçerli):

100 EUR

Career Day Ticket (Üniversite öğrencileri için – son gün geçerli):

49 EUR

EXPO REAL’in Katılımcı Profili

EXPO REAL, gayrimenkul ve altyapı ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayan geniş bir yapıya sahiptir. Kurumsal yatırımcılar, finans kuruluşları ve proje geliştiriciler; mimarlık, danışmanlık ve değerleme firmalarıyla birlikte fuarın temel bileşenlerini oluşturur. Farklı varlık sınıflarında faaliyet gösteren mülk sahipleri ve işletmecilerinin yanı sıra şehirler, belediyeler ve kamu kurumları, uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas kurmak amacıyla fuarda temsil edilir. Buna ek olarak, proptech ve dijital çözümler geliştiren teknoloji şirketleri, akademik kurumlar, sektör dernekleri ve medya kuruluşları da fuarın çok yönlü yapısını tamamlayan önemli aktörler arasında yer alır.

EXPO REAL’in Katılımcılar İçin Önemi

- Sektörel Ağ ve İş Birlikleri: Gayrimenkul ve yatırım ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren EXPO REAL, uluslararası ölçekte yeni iş bağlantıları ve stratejik ortaklıklar geliştirilmesine olanak sağlar.

- Küresel Yatırım ve Proje Platformu: Sektörün önde gelen pazar ve segmentlerinin yer aldığı fuar, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve güncel piyasa dinamiklerinin takip edilmesi için etkin bir ortam sunar.

- Stratejik Bilgiye Erişim: Gayrimenkul, finans, çevre ve teknoloji alanlarından uzmanların yer aldığı konferans programı, sektöre yön veren gelişmelere dair derinlemesine analizler ve stratejik perspektifler sunar.

- Bütüncül Sektör Perspektifi: Tasarım ve geliştirmeden finansman ve işletmeye kadar gayrimenkulün tüm yaşam döngüsünü kapsayan fuar, katılımcılara kapsamlı bir bakış açısı kazandırır.

EXPO REAL Kapsamında Transform & Beyond Alanı

EXPO REAL kapsamında yer alan Transform & Beyond alanı, gayrimenkul sektörünün dönüşüm ve geleceğine odaklanan özel bir platform olarak öne çıkıyor.

Şirketler ve start-up’lar; şehirler ve binaların karbon salınımının azaltılmasına yönelik çözümler, akıllı bina teknolojileri, yapay zekâ ve robotik, dijitalleşme ile bölgesel enerji yönetimi gibi farklı sektörleri kapsayan ürün ve uygulamaları Transform & Beyond alanında yerini alıyor.

EXPO REAL 2026 KONFERANS PROGRAMI

EXPO REAL 2026, gayrimenkul sektörünün güncel dönüşüm dinamiklerini, yatırım fırsatlarını ve küresel ölçekte karşılaşılan zorlukları ele alan kapsamlı konferans programıyla öne çıkıyor. Etkinlik kapsamında yer alan dokuz farklı sahne, sektörün tüm bileşenlerine hitap eden geniş ve derinlikli bir içerik sunuyor.

Konferans programı; dönüşüm, makroekonomi, yatırım ve finansman ile jeopolitik gelişmelerin ele alındığı EXPO REAL Forumu ile başlarken, varlık sınıflarına odaklanan Planlama & Ortaklıklar Forumu oteller, ofisler, askeri altyapı ve lojistik mülkler gibi alanlarda güncel yaklaşımları gündeme taşıyor. Ayrıca Kariyer Günü kapsamında sektör profesyonellerine yönelik özel içerikler de programda yer alıyor.

Perakende, ESG ve kentsel gelişim temaları ise Grand Plaza Sahnesi üzerinden ele alınırken, girişimcilik ve inovasyon odaklı sunumlar Tech Talk Sahnesi kapsamında start-up ekosistemine ışık tutuyor.

Decarb Arena ve Transform & Beyond Sahnesi, kentsel dönüşüm, şehir planlama, ESG en iyi uygulamaları, yapay zekâ, PropTech yenilikleri ve start-up finansmanı gibi geleceği şekillendiren kritik başlıklara ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl programa dahil edilen Yeni Esnek Konut Sahnesi, uygun fiyatlı konut çözümleri, yenilikçi yaşam konseptleri ve konutun kurumsal yatırım aracı olarak konumlandırılmasına odaklanıyor.

Bununla birlikte Tartışma & Networking Forumu ve Exhibitor Stage, katılımcılara kiralanabilir esnek sunum alanları sunarak gayrimenkul sektörünün tüm alanlarında doğrudan etkileşim ve bilgi paylaşımına olanak tanıyor.

EXPO REAL 2026 kapsamında gerçekleştirilecek konferans programında 220’den fazla oturum, panel ve sempozyum düzenlenmesi planlanırken, 700’ün üzerinde uzman isim, sektörün en güncel gelişmeleri, trendleri ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

EXPO REAL 2026, yalnızca bir fuar olmanın ötesine geçerek, gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendiren küresel bir bilgi ve iş birliği platformu olma özelliğini bir kez daha güçlendiriyor.

Türkiye temsilciliği Sigma Expo Group İstanbul tarafından yürütülen EXPO REAL Fuarı’na katılımcı/ziyaretçi başvuru ve kayıt işlemleri devam etmektedir. Fuar hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için Sigma Expo Group İstanbul ile iletişime geçebilir veya web sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.