Eylül ayında bol bol chip-para kazanmak elinizde

Akbank, kampanyalarıyla, Axess ve Wings ürünlerini kullanan müşterilerine okula dönüş alışverişlerinde kazandırmaya devam ediyor. Axessliler 30 Eylül'e kadar market sektöründe 1250 lira ve üzeri her ikinci harcamaya 80 lira, toplamda 400 lira; giyim, elektronik ve kırtasiye sektörlerindeki 2 bin 500 lira ve üzeri her ikinci harcamaya 150 lira, toplamda 600 lira chip-para kazanıyor.

Wings sahipleri ise market sektöründe yapacakları 1750 lira ve üzeri her ikinci harcamaya 8 bin, toplamda 40 bin; giyim, elektronik ve kırtasiye sektörlerindeki 5 bin lira ve üzeri her ikinci harcamaya 15 bin, toplamda 30 bin mil puan kazanıyor.

Juzdan'dan katılım şartı

Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli toplamda 13 bin 500 lirayı aşan chip-para/mil puan, indirim ve taksit kampanyaları bulunuyor. Henüz Axessli olmayanlar için de kampanya bulunuyor. 30 Eylül'e kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Ekim'e kadar yapacakları her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişlerinde 350 TL, toplamda 3 bin 500 liraya varan chip-para kazanabiliyor.

Cebe inen Axess'e başvuranlar kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Axess'e başvurduktan sonra Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

İlk kez Wings sahibi olacaklara özel kampanya

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 30 Eylül'e kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar, 15 Ekim'e kadar yapacakları toplamda 40 bin lira harcamaya yurt dışında 6 bin lira, yurt içinde 3 bin lira uçak bileti değerinde kullanılabilecek 300 bin mil puan kazanıyor.