Forbes’un 50 yaş üstü başarılı 50 kadın listesine 2 Türk girdi

Kerim ÜLKER

50 yaş üstünü kapsayan isimler arasında Türkiye’den yer alanlar ise Gamze Cizreli ve Gülden Türktan oldu.

3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor

Forbes, Cizreli’den şöyle bahsetti: “Türkiye’nin önde gelen restoran girişimcilerinden biri olan Cizreli, Türkiye’nin 12 ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 şehirde 69 restoran işleten ve Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuveyt’te de faaliyet gösteren BigChefs’i işletiyor.

Cizreli daha önce kahve dükkanı işletmesi Cafemiz, bir pastacılık ve fırıncılık girişimi olan Kuki House ve bir Uzak Doğu mutfağı işletmesi olan Quick China’yı yönetmiştir.

Banka kredisi alarak 2007’de BigChefs Cafe & Brasserie’yi kurmuştur. Bugün, işletmede 3.500’den fazla işçi çalışıyor. 130 binin üzerinde Instagram takipçisi bulunan Cizreli, Kagider, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Türkiye Restoranlar ve Eğlence Derneği’nin yönetim kurullarında yer alıyor.”

Listede yer alan Gülden Türktan ise G20 ülkeleri için ekonomik büyümeyi ve toplumsal cinsiyete dayalı ticareti desteklemeyi misyon edinen bir isim. G20'nin kadın odaklı sosyal yardım grubu W20-Women 20'nin kurucu başkanı olan Türktan, düzenli olarak kadınlarla ilgili kamu politikası konuları ve düzenlemeler hakkında konuşuyor.

İstanbul merkezli politika lideri, işyerinde kadınlar için bir fırsat eşitliği programı olan ZEE'nin oluşturulmasına da yardımcı oldu.