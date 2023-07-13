FTC’den Activision'ın satışına itiraz

Bu durum Microsoft ve Activision arasındaki anlaşmanın tamamlanamadan 18 Temmuz'a kadar belirlenmiş olan sürenin dolma ihtimalini artırıyor. Eğer iki şirket de anlaşmayı uzatma konusunda anlaşamazlarsa 18 Temmuz'dan sonra anlaşmadan çekilebilecekler.

FTC'nin mahkemeye yaptığı başvuruda itirazın detayları yer almadı. Microsoft itiraza karşı çıkacağını açıkladı.