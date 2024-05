'Gaming Parkour' Bursa'da başladı

Teknosa, Intel Türkiye ve Lenovo Türkiye işbirliğiyle hayata geçen turnuvanın ilki, geçen yıl Ankara'da gerçekleşmişti. Geçen sene turnuvaya katılan bazı yarışmacılar bu yıl Bursa'da başlayan organizasyonda da hazır bulundu. Performansa ve hıza dayalı Forza Horizon 5, EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1 ve Counter Strike 2 gibi oyunları oynayan katılımcılar, verilen parkur görevlerini tamamladı.

Büyük ödül 500 bin TL'lik hediye çeki

Bursa'nın ardından 16 Kasım'a kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'deki 12 noktada sürecek turnuvada her etkinliğin birincileri finalist olmaya hak kazanacak. Bu yılki yarışmada büyük ödül 300 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki olarak belirlendi. Her etkinliğin birincileri de 5 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirilecek. Her etkinliğin ikincilerine Lenovo gaming headset, üçüncülerine ise Lenovo mouse hediye edilecek. Her katılımcı için Lenovo çanta da hediye verilecek.