Gedik Yatırım’ın aktif büyüklüğü 10,6 milyar TL’ye ulaştı

Sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Gedik Yatırım, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

659 konsolide çalışan sayısı, 32 ilde 57’ye ulaşan konsolide şube ağı ve sürekli gelişen teknolojik altyapısıyla Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarında liderlik yolunda büyüme yolculuğunu 2023 yılında da devam ettirdiğini söyleyen Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç, “Sayısı her geçen gün artan çalışanlarımızla birlikte, ‘liderlik’ vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin en geniş şube ağına sahip yatırım kuruluşu olarak, ülkemizin dört bir yanındaki yatırımcılara geniş bir yatırım portföyü sunuyor, yatırımcı seminerlerimizle sektöre katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. Sektörün ilk Private Şube yapılanmamız hızla büyüyor, bugün itibarıyla 5 şubeye ulaşmış durumdayız. Halka arzda hız kazanmaya devam ediyoruz, 2023 yılındaki Kayseri Şeker ve Dofer halka arzları, 2022’deki 4 halka arzımızı geride bıraktık. Girişim sermayesi alanında yıllardır kaynak ayıran, doğrudan ve dolaylı olarak startuplara yatırım yapan ve başarılı çıkışlara imza atan kuruluşlardan biriyiz. 2021 yılından bu yana bu yana bu alanda toplam 65,8 milyon TL yatırım yaptık” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İnsan kaynaklarına yatırımda öncü

Gedik Yatırım’ın 32 yıldır insan kaynağına yatırım yapmayı önceliklendirdiğini ve sektör çalışanlarının gelişimine katkıda bulunduğunu dile getiren Onur Topaç, “Son 5 yılda çalışan sayımızı yüzde 65 oranında artırdık. Kadın çalışan oranımızı ise yüzde 35’ten 45’e yükselttik. Great Place to Work listesinde yer alan tek yatırım kuruluşu olarak, 2023 yılında bu unvanımızı biraz daha öteye taşıdık ve ülkemizde ilk defa verilen Kadınlar için En İyi İşverenler Ödülünü de almayı başardık. Sektörde insan kaynakları alanında öncü konumumuzu devam ettirmek, bilgili ve uzman çalışanlar yetiştirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Teknoloji yatırımları hız kazandı

Teknoloji alanındaki yatırımlarla, yatırımcılara mükemmel bir yatırım deneyimi sağlamayı hedeflediklerini belirten Topaç, “Teknolojiyle yatırımcılarımızı buluşturuyoruz. 2023 yılında, GYT Teknoloji adıyla Teknopark’ta bir teknoloji şirketi kurduk. Bu şirketimizle sermaye piyasalarında teknolojide öncü işler yapmayı ve ürün ihraç etmeyi amaçlıyoruz. Yine sektörde bir ilke daha imza atarak, Gedik Yatırım bünyesinde Yapay Zekâ bölümünü hayata geçirdik. Bu yıldan itibaren geliştirilen ürünleri süreçlerimize entegre etmeye başlayacağız” diye konuştu.

Gedik Yatırım’ın yüzde 88,2 oranında paya sahip iştiraki hiVC ve yüzde 15 oranında paya sahip iştiraki Inveo Ventures, 2023’te toplam 2 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Gedik Yatırım, bu yatırımlar da dahil olmak üzere, 2020-2023 döneminde, yeni yatırımlara toplam 196 milyon TL kaynak ayırdı.

Yatırım ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor

Cumhuriyetin 100. Yılında, Gedik Yatırım’ın spor sponsorluk yatırımları da artmaya devam etti. 2022 yılında Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru olan Gedik Yatırım, 2023 yılında iki kupa kazanarak büyük başarıya imza atan Kadın Milli Voleybol Takımını, 2024 Paris Olimpiyatları’nda desteklemeye devam ediyor. Gedik Yatırım, 2023 yılında Fenerbahçe Futbol A Takımı sponsorluğuna da imza attı. Gedik Yatırım, sektörde ilk akla gelen marka olma amacıyla geleneksel ve dijital iletişim kanallarında yüksek etkileşimi hedefliyor.

Gedik Yatırım’ın 2023 yılı brüt karı 2,8 milyar TL

Gedik Yatırım’ın brüt karı, 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 2,8 milyar TL’ye, net karı ise yüzde 1117 artışla 767 milyon TL’ye çıktı. Gedik Yatırım, geçen yılı 10,6 milyar TL toplam aktif büyüklük ve 2,59 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynak büyüklüğüyle tamamladı. Şirketin hizmet gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artış kaydederek 953 milyon TL olarak gerçekleşti.

Marbaş halka arzı SPK onayında

Gedik Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki Marbaş Menkul’ün halka arzı için yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını bekliyor. Marbaş Menkul, 2023 yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 313 artışla 101 milyon TL’ye çıkardı.

Kripto varlıklar Gedik Yatırım ürün portföyüne girecek

Gedik Yatırım 2024 yılında, Ichain Yatırım Holding’i devralarak, Türkiye’de faaliyet gösterecek bir kripto varlık borsa yatırımı yapmayı ve yatırımcılara sundukları ürün portföyüne kripto varlıkları eklemeyi de planları arasına aldıklarını açıkladı.