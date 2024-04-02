Gen İlaç'tan üç anlaşma: 'Satışa katkısı 285 milyon Euro olacak'

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri (GENIL), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği üç açıklamayla Sosyal Güvenlik Kurumu'yla (SGK) yeni sözleşmelerini duyurdu.

Buna göre şirket ilk olarak distribütörlüğünü yaptığı Eusa Pharma şirketinden Qarziba 4,5 mg/ml VIAL ilacının SGK için tedariği için Alternatif Geri Ödeme Sözleşmesi imzaladı.

Üç yıllık anlaşmanın şirketin toplam satışlarına 25,5 milyon Euro'luk katkıda bulunmasının beklendiği dile getirildi.

İkinci anlaşma da Biomarin International Limited şirketi tarafından üretilen Vımızım 1 gm 5 ml 1 FLK ilacı için yapıldı. Bu anlaşmanın da üç yıllığına 102 milyon Euro'luk satış katkısı sağlaması bekleniyor.

Yine aynı şirketin Naglazyme 1 mg 5 ml FLK ilacı için atılan imzaların ise şirketin satışlarına 158 milyon Euro'luk katkıda bulunmasının beklendiği ifade edildi.