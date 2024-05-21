GençBizzTech programında beş girişim finalde

Fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine, yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen GençBizzTech Projesi'nde finalistler belli oldu.

Türkiye genelinde eğitim gören 49 fen lisesinden 352 takımın başvurduğu programda 5 takım finalde yarışmaya hak kazandı. Deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimlerin ön plana çıktığı programın finali 8-9 Haziran'da gerçekleşecek.

Programda finale kalan takımlar ve projeleri şu şekilde:

"Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'nde EduTech isimli takımın özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamak için geliştirdiği proje. Antalya Göynük Fen Lisesi'nden Çizgi Tasarım ekibinin YOLO görüntü işleme teknolojisi kullanarak görüntüleri metne ve metinleri sese dönüştüren Raspberry Pi ve Python tabanlı yazılımı. Tokat Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden Genç Beyinler takımının tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform olarak tasarlanan projesi. Adıyaman Fen Lisesi'nden Atechna ekibinin özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği ve yapay zekayla güçlendirilmiş eğitim materyalleri sunan uygulaması. Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi'nden Simuzel ekibinin uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlayan projesi."