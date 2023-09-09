Getir, 500 milyon dolar yeni yatırım alacak

Hızlı teslimat şirketi Getir’in yaklaşık 2,5 milyar dolar değerleme ile 500 milyon dolar yeni yatırım için yatırımcılarla anlaşma sağladığı bildirildi. Haberin kaynağında, fonlama turunun henüz tamamlanmadığını belirtilirken, Getir’in bu yeni kaynağı mevcut yatırımcılarından sağladığı kaydedildi. Getir, Türkiye’de kurulmasına öncülük ettiği hızlı teslimat sektöründe pandemi süreciyle birlikte 2020 yılında çok hızlı bir büyüme elde etti. 2011 yılında 1,1 milyar dolar yatırım alarak faaliyetlerini ABD dahil dokuz ülkeye yayan şirket, 2022 Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolar değerleme ile 768 milyon dolar daha yatırım almıştı.

Kaynak, yatırım fonlarının yeni girişimlere iştahının dünya genelinde azaldığını, değerlemenin düşmesinde bunun da rolü olduğunu ifade etti. Pandemide sona gelinmesinin de etkisiyle tüketicilerin çevrim içi alışveriş platformlarına olan talebinin öngörülenden daha hızlı azaldı. Bu durum da Getir ve hızlı teslimata dayalı tüm yeni nesil perakende şirketlerini etki etti.

İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çıktığını Temmuz ayında açıklayan Getir, faaliyet gösterdiği Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını da geçen ay beyan etmişti.