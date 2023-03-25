Getir iddiaları doğruladı: Kullanıcı bilgileri çalındı

En popüler market ve yemek sipariş/teslimat uygulaması Getir'in bünyesinde hizmet veren BiTaksi kullanıcılarının bir kısmının kişisel verileri çalındı.

Haber sosyal medyada büyük etki yaratırken şirketten konuya ilişkin açıklama geldi. Getir'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiği doğrulanırken, nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.

Kullanıcılara küfürlü mesajlar gönderildi

Getir kullanıcılarının bilgilerini ele geçiren siber korsanlar tarafından Getir kullanıcılarına küfür içerikli ve kredi kartı bilgileri ve tam isimlerine kadar birçok bilgiyi ele geçirdiklerine dair İngilizce mesajlar gönderildiği belirtiliyor.