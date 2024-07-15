Goldman Sachs'in 2024 ikinci çeyrek net kârı: 3,04 milyar dolar

Banka yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 150 artarak 3,04 milyar dolara yükseldi. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 1,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Kurumun 2023'ün ikinci çeyreğinde 3,08 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 8,62 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 12,7 milyar dolara ulaştı. Banka, 2023'ün ikinci çeyreğinde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti. Söz konusu dönemde bankanın geliri ve hisse başına kârı, sırasıyla 12,46 milyar dolar ve 8,34 dolar olan piyasa beklentilerini aştı.