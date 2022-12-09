GS'nin Mecidiyeköy'deki binası satışa çıktı

Galatasaray Spor Kulübü ve global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita arasında iş birliği anlaşması imzalandı. ‘Leo Residences’ adıyla satışına başlanacak projede Nevita’nın uluslararası yatırımcı ağından faydalanarak önemli bir gelir sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda 17 Aralık Cumartesi günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda saat 16.00’da projenin tüm detaylarının sunulacağı, Galatasaray camiası ile gayrimenkul sektörünün öncülerinin buluşacağı bir lansman gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray’ın maddi bağımsızlığını elde etmesi için bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar. Bugün burada Mecidiyeköy’deki binamızla ilgili Nevita ile yaptığımız iş birliğinin imza töreninde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. İlk gün söylediğim gibi öncelikli amacımız Galatasaray’ın mali açıdan güçlü, sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Bunun için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu çalışmalardan birisi de Mecidiyeköy’de bulunan gayrimenkullerimizin geliştirilerek büyümesi. Bu projeyle kulübümüzün üzerinde ağır bir yük olan Bankalar Birliği Anlaşması’ndan çıkmanın ilk adımını atacağız. Ayrıca Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından Mecidiyeköy projesi büyük önem arz ediyor.”

Galatasaray için bu kadar değerli olan proje için global anlamda tecrübeli bir gayrimenkul şirketiyle çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, “Nevita’ya ve Faruk Akbal’a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Aramızdaki iş birliğinin ileride büyüyerek sürmesini temenni ediyorum. Projemizin adı Leo. Galatasaray’ımıza yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılardan bu projeye önemli bir yatırım fırsatı olarak bakmalarını rica ediyorum. 17 Aralık’ta stadımızda projemizin lansmanını yapacağız. Hepiniz davetlisiniz. O günkü lansman daha tanıtıma yönelik. ‘Leo Residences’ projesinin detaylarını anlatan, satışına başlandığı güzel bir lansman olacak. Hepinizi ayın 17’sinde stada bekliyoruz. Bu lansmanı mutlaka izlemeniz lazım. Heyecan verici bir lansman olacak. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemize 2 milyar doların üstünd döviz girdisi sağladık"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise, bu önemli projeyi büyük yatırımcılarla kısa zamanda buluşturmayı hedeflediklerini dile getirerek şu konuşmayı yaptı: “Bugün bu tarihi imzaya şahitlik ediyor olmaktan gurur duyuyorum. Oldukça onur verici bir gün yaşıyoruz Nevita olarak kuruluşumuzdan bugüne 9 yılı geride bıraktık. 9 yıllık süre zarfında doğrudan ve dolaylı yatırımlarla Türkiye’ye 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Bunun Nevita’nın kurduğu global ağ sayesinde başardık. Bu sistem ile birlikte dünyanın farklı 4 kıtasında 3 bin 500 acentemiz, çözüm ortaklarımız, yerel iş birliği yaptığımız kurumlarla beraber çok güçlü bir ekosistem kurduk. Bu dağıtım ağı sadece Nevita için değil, ülkemiz için çok önemli bir dağıtım ağı haline geldi. Yurtdışında iş birliği yaptığımız temsilcilerle iletişimimizi daha kuvvetlendirmek adına dünyanın belli başlı metropollerinde Nevita’nın deneyim ve satış merkezlerini ofis olarak kurup hayata geçiriyoruz.”

2023 yılında Londra, Dubai ve Moskova’daki deneyim merkezlerini devreye alacaklarını açıklayan Faruk Akbal, “Dünyada yüksek geliri grubu olarak ifade edilen 20 milyon üzerinde insan var. Bunların sahip olduğu toplam sermaye 80 trilyon doların üzerinde. Biz de Nevita Luxury markasıyla dünyada minimum 1 milyar dolar ve üstü yatırım gücü ne sahip olan nitelikli yatırımcıları tespit edip, bulup ülkemize kazandırıyoruz. Bunları Galatasaray’ın Leo projesiyle de buluşturuyor olacağız” dedi.

Bu iş birliği bir spor kulübü ile bir gayrimenkul global yatırım şirketinin de iş birliği açısından güzel bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Akbal, “Biz de “Leo Residences” projesini dünyaya en iyi şekilde anlatarak az önce anlattığım global sermayeden Galatasaray’ın istifa etmesini istiyoruz. Dünyada her yıl 400 milyar dolar gayrimenkul yatırımı uluslararası arenada gerçekleşiyor. Yabancılar her yıl başka bir ülkeden 400 milyar doların üstünde gayrimenkul satın alıyor. Biz de istiyoruz ki bunun belli bir kısmını Galatasaray alsın. Bu uluslararası finansmanla da Galatasaray’ın finansal gücünün büyümesine katkı sunmuş olalım” dedi.

“Leo Residance, içimize sinen bir proje oldu"

Leo Residence’ın içlerine sinen bir proje olduğunu vurgulayan Akbal, “Gerek konut miksi, gerek estetik yapısıyla inşallah ses getirecek bir proje oldu. Bunda hiç şüphesiz Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un çok emeği var. Kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin sektörel tecrübesi ve dokunuşları çok fayda sağladı. Galatasaray’ın marka ve camia gücü, lokasyonu, Nevita’nın güçlü satış ve dağıtım ağıyla birlikte elde edilebilecek en iyi hasılatı sağlamak istiyoruz. İş sadece satmakla bitmeyecek. Galatasaray’a güvenerek yatırım yapan uluslararası yatırımcıların buradan en iyi geri dönüşleri elde etmesini istiyoruz. Bunun için bu projemizde yeni nesil konaklama deneyimimizi yatırımcıyla buluşturacağız. Otelciliği gayrimenkul ve teknoloji ile birleştiren yeni bir model ile yatırımcılarımıza yüksek gelir getirici sağlayıcı bir model ortaya koyduk. “Serviced Apartments” adlı yeni grup iştirakimiz bu konuda ciddi gayret sarf ediyorlar. Galatasaray’ımıza özel çok rekabetçi ve yatırımcı lehine güzel teklifler geliştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Sektörümüzün bayrağını taşıyan Nef’in önemli keşiflerinden ‘foldhome’ konsepti ile planlanan sosyal alanlar olacağını da sözlerine ekleyen Akbal, “Bunlar da projeye değer katacak. Satış ofisimiz kuruldu. Önümüzdeki haftadan itibaren rezervasyonlarımızı alarak müşteri sunumlarımız başlayacak. Burayı çok uzun bir süreye yayılacağını düşünmüyoruz. Bunu arzu da etmiyoruz. Galatasaray’ı bu kaynakla en hızlı şekilde buluşturacak tüm kaynaklarımızı seferber etmek istiyoruz. Dursun Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon heyecan verici. Galatasaray’ın finansal bağımsızlığı ve büyümesi açısından çok doğru bir vizyon ortaya koydu. Biz de Nevita ailesi olarak elimizden gelen tüm gayreti, başkanımızın bu vizyonuna erişebilmesi için seferber edeceğiz. Değerli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

17 Aralık’taki lansmana Türkiye’den ve yurtdışından 4 bine yakın uluslararası gayrimenkul temsilcisini davet ettiklerini belirten Akbal, “Hem Galatasaray camiası hem de gayrimenkul sektörünün buluşacağı çok keyifli, ciddi hazırlıkların yapıldığı bir organizasyon bizi bekliyor” dedi.