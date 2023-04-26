Gübre Fabrikaları'nda anlaşma sağlanmazsa greve gidilecek
Gübre Fabrikaları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Kocaeli Yarımca tesislerinde 12 Mayıs'ta grev uygulamasına gidileceğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Petrol-İş sendikası tarafından 12.05.2023 tarihinde başlatılmak üzere Kocaeli Yarımca Tesislerimizde grev uygulama kararı alındığı işveren sendikamıza iletilmiştir" denildi.
Açıklamada, süreçle ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.