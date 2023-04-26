Gübre Fabrikaları'nda anlaşma sağlanmazsa greve gidilecek

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Petrol-İş sendikası tarafından 12.05.2023 tarihinde başlatılmak üzere Kocaeli Yarımca Tesislerimizde grev uygulama kararı alındığı işveren sendikamıza iletilmiştir" denildi.

Açıklamada, süreçle ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.