Prof. Dr. Hakan Kara, basit bir grafikle açıkladı: Restoran fiyatlarının pahalı olmasının nedeni...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı çok basit bir grafikle restoranlardaki fiyat pahalılığının en önemli nedenini açıkladı.

"Pahalılığın en önemli nedeni ancak tek başına değil"

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz iki yıl içerisinde et fiyatlarının resmi enflasyonun oldukça üzerinde arttığını gösteren grafik için Kara, şu yorumu yaptı:

"Resmi verilere göre son iki yılda genel fiyatlar 2,4 katına çıkarken et fiyatları 3,5 katına çıkmış. Bizde restoranların yurt dışına göre daha pahalı görünmesinin en önemli nedeni bu (tek nedeni değil)."

pic.twitter.com/ijvnVZZ3uw — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 8, 2024

Vatandaşlar restoranlardaki fahiş fiyatları boykot etmeye başlamıştı

Kafe ve restoranlarda fahiş fiyatlar nedeniyle 20-21 Nisan’da boykot çağrıları yapılırken, Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin dört bir yanında restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde denetim gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulup konulmadığını denetlemişti.

Et fiyatları düşecek mi?

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, kırmızı et fiyatlarında görülen dalgalanmaları değerlendirdi.

Bir süredir artış eğiliminde olan kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, "Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş oldu, bu hafta da düşüş devam etti ve 20 lira daha geriledi. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. Şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi" ifadelerini kullandı.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da yükselişte

Bu arada 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı hareketlenmeye başladı. Et fiyatlarına gelen zamlar kurbanlık hayvan fiyatlarını da etkiledi.

Kurbanlık hayvan yetiştiricileri, bu yıl Kurban Bayramı’nda büyükbaş bir kurbanlığın fiyatının 130 bin TL ila 250 bin TL arasında olacağını belirtiyor.

"Bu kurban bayramında sabit fiyat yok"

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, şu an küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değiştiğini söylüyor. Yetiştiriciler "Hayvan boyuna ve ağırlığına göre fiyatımız değişiyor. Sabit bir fiyat yok. Et fiyatına gelen zamla birlikte kurbanlık fiyatlarımız da bu yıl iki kat arttı” diyor.